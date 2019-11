Si svolgerà nel fine settimana a Termoli il 13° Campionato Nazionale Libertas Kung Fu Sanda 10° Memorial “De Palma Massimo”. A presentare l'appuntamento è stato il maestro Carmine De Palma, che cura tre scuole di arti marziali a Vasto, Termoli e Petacciato.

Si inizia sabato 21 marzo alle ore 15,00 con le gare di forme tradizionali e moderne, Tao Lu, gare che sono suddivise in categorie e cinture, sia a mani nude sia con le svariate armi cinesi tradizionali quali sciabola, bastone, alabarda, spade e altre ancora. Sempre nella giornata di sabato si svolgerà anche la gara di combattimento Semisanda degli atleti più giovani. Domenica 22 marzo dalle ore 9 alle ore 18 spazio ai combattimenti di Sanda, iniziando dagli atleti di 8 anni per arrivare agli over 35. Nella stessa giornata, oltre alla di Semisanda (senza K.O.) scenderanno in gara anche le Categorie con il K.O., Shansou e la categoria professionistica.

"L’evento sportivo - hanno spiegato gli organizzatori - avrà risonanza nazionale essendo l’unico nel suo genere organizzato sul territorio italiano dal Centro Nazionale Sportivo Libertas e vedrà la partecipazione di circa 350 atleti divisi tra Forme e Combattimento, provenienti oltre che dal Molise, anche dall’Abruzzo, Lazio, Puglia, Marche, Campania, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia Romagna e Sicilia".