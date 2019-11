"Un’aggressione avvenuta in pieno centro cittadino è una ferita per l'intera città. Essa non solo è da condannare in modo fermo ma, soprattutto, deve rafforzare, in chi ha in mano le sorti della sicurezza, la volontà di migliorare e potenziare il presidio del territorio". La sollecitazione rivolta alle istituzioni locali stavolta viene non solo dall'opposizione, ma anche dalla maggioranza.

E' Angelo Bucciarelli, dirigente del Pd di Vasto, a chiedere che si facci di più: "Vicende come questa ci segnalano l’urgenza di presidiare in modo più capillare la città. L’aggressione di cui è rimasto vittima l'imprenditore, al quale va la mia solidarietà, poteva essere subita da qualunque altro cittadino. Contribuire a costruire una città sicura è un’attività che le forze dell'ordine e l'amministrazione comunale devono proseguire con impegno e dedizione. Un lavoro fondamentale, che senza il contributo dei cittadini, elemento decisivo nella costruzione di una strategia efficace di controllo della città, tutto è inutile".