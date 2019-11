Una frana che ha interessato il territorio di Petacciato ha avuto persanti ripercussioni sulla statale 16, sulla A14 e sul trasporto ferroviario. Il fronte della frana è molto esteso, il centro abitato del comune al confine tra il Molise e l'Abruzzo ha riportato molti danni. Particolarmente colpite le strade (come da foto a lato) in cui si sono creati degli scalini di notevole estensione. Pericoli per le abitazioni, lo stesso municipio di Petacciato è stato evacuato in mattinata. Colpite tutte le vie di comunicazione tra le due regioni confinanti.

La A14 è stata chiusa per tutta la giornata tra i caselli di Termoli e Vasto Sud. Sul posto presenti il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale. Vistose crepe sono state segnalate sia sul manto stradale dell'autostrada che sulla statale 16, dove si segnalano lunghe code, causate sia dalla chiusura dell'autostrada che dai rallentamenti per gli smottamenti sulla statale 16. Lo stesso tratto dell'A14 era stato già interessato anni fa da un simile movimento franoso. Da allora è stata installata una centralina di monitoraggio con diversi rilevatori che, questa mattina, hanno fatto scattare l'allerta in tempo utile per chiudere la strada al transito evitando ogni possibile conseguenza per i veicoli.

Solo in serata è stata riaperta al transito la A14. I lavori dei tecnici ha permesso il ripristino delle condizioni di sicurezza sulla carreggiata sud. Eliminato il blocco, è possibile utilizzare un'unica carreggiata per entrambe le direzioni di marcia. La circolazione procede quindi lentamente.

Molti i disagi anche circolazione, con i treni bloccati nelle stazioni di Termoli e Vasto San Salvo. I tecnici delle ferrovie hanno lavorato per tutto il giorno per il ripristino della rete.