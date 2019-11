Momento positivo per il Volley Cupello, formazione impegnata nel girone B di seconda divisione femminile. Le ragazze allenate da Francesco Di Fabio, con la quinta vittoria di fila, ottenuta contro la Bts San Salvo per 3-0 (25-10/25-13/25-12), si attestano nella zona playoff. Da qui alla fine del campionato sarà lotta dura per la formazione cupellese, con l'obiettivo di essere protagonista non solo in regular season ma anche quando le sfide saranno decisive per il salto di categoria.