Il Presidente dell’ANCI – Abruzzo e Sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, il Direttore Regionale dell’Agenzia dell’Entrate, Federico Monaco, e il Generale di Brigata della Guardia di Finanza della Regione Abruzzo, Flavio Aniello, hanno sottoscritto a L’Aquila, nella giornata di martedì 17 marzo presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, un protocollo di intesa relativo a promuovere le modalità, gli strumenti e le soluzioni atte a favorire lo sviluppo della partecipazione dei Comuni all’attività di recupero dell’evasione dei tributi statali.

Come spiegato dagli uffici comunali, il Protocollo, al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, prevede la partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo una quota pari al 50% della quota dei tributi statali sulle maggiori somme riscosse anche a titolo non definitivo. Inoltre, stabilisce, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l’elevazione al 100% delle maggiori somme riscosse, anche a titolo non definitivo, quale quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni per la partecipazione al contrasto all’evasione fiscale.

“Un grande passo nella direzione della legalità e della partecipazione alla lotta all’evasione fiscale – ha sottolineato nell'occasione Luciano Lapenna – dove i Comuni saranno in prima linea, per quanto di loro competenza, per il recupero delle somme evase, così da potersi vedere riconosciuta una quota di denaro sottratta all’evasione e poterla reinvestire nei propri territori".