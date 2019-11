L’Avis Casalbordino “Don Antonio Tobia” ospiterà, il prossimo 22 marzo nell’Auditorium Comunale, la 44ª Assemblea Avis Provinciale con la partecipazione dei Presidenti e le delegazioni delle 27 Avis della provincia di Chieti.

"La scelta di Casalbordino per l’organizzazione dell’assemblea - sottolinea Antonio Angelucci, Presidente Avis Casalbordino - onora e ricompensa il Consiglio Direttivo per il lavoro costante di sensibilizzazione e promozione dei valori della donazione del sangue. Grazie alla collaborazione con il Comune di Casalbordino e con la Cantina Sociale Madonna dei Miracoli stiamo lavorando per organizzare al meglio l’evento. Mostrare le bellezze della Basilica Madonna dei Miracoli, promozione del territorio e dei prodotti tipici (tarallucci e vino) faranno da contorno ai consueti lavori assembleari".

L’Avis è un’associazione di volontariato presente su tutto il territorio nazionale costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. E' un'associazione apartitica, aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà umana.