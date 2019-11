Cinquantacinque anni di storia, inizianto con un banco da lavoro davanti casa per arrivare ad un moderno negozio al passo con i tempi. È la storia di Calzature Perrucci, attività commerciale presente oggi con il suo negozio principale nel Centro Commerciale Insieme e gestita dalle sorelle Teresa e Nicoletta. Sono loro a raccontare la storia dell’attività che è un po’ una storia di famiglia, da quando papà Antonio “realizzava scarpe fatte a mano. Aveva imparato a farlo da ragazzo e poi si mise in proprio. Anche dopo essersi sposato con nostra madre continuò a svolgere l’attività artigianale e, specie nel periodo estivo, era con il suo banco da lavoro davanti casa”. La svolta nella storia dei Perrucci avviene grazie ad un rappresentante di calzature che, passando lungo le strade di San Salvo, vide Antonio intento a lavorare, si fermò e gli propose di acquistare delle scarpe da vendere. “All’inizio lui disse di no, perché non aveva i fondi per acquistarle. Ma un amico si offrì di fare da garante e così acquistarono le prime tre serie di scarpe, 24 paia. Per due giorni e due notti non mangiarono e non dormirono tanta era la preoccupazione nel dover vendere ciò che avevano acquistato. All’inizio vendevano a casa, poi si spostarono in un locale in corso Garibaldi”.

Il primo negozio Perrucci era di appena 8 metri quadri, nel cuore dell’allora paese. Poi, nel 1969, il trasferimento in un locale nuovo e più grande, sempre restando sulla stessa strada. “Si lavorava benissimo, in una cittadina che andava sviluppandosi”. Antonio Perrucci era "costantemente supportato da nostra madre”. Teresa e Nicoletta sono entrate nel negozio di scarpe sin dalla nascita. Scuola e negozio, già da piccole. “Nel 1986 ci trasferimmo nel nuovo locale in via Istonia. Siamo stati tra i primi a scegliere di aprire sotto i portici, in quella che allora era considerata ancora un’area di periferia della città. Lì abbiamo avuto tanta fortuna, il negozio era molto bello, si è creato un bel movimento di persone”. Calzature Perrucci è costantemente cresciuta nel tempo puntando tutto sulla qualità dei prodotti in vendita, scegliendo marchi italiani di sicura affidabilità. E poi instaurando con i clienti un rapporto di fiducia. “I nostri genitori ci hanno insegnato ad essere cortesi con chi entra nel nostro negozio, ci hanno trasmesso la gentilezza, l’umiltà, la serietà. Siamo abituate da sempre a consigliare bene, se il cliente fa un acquisto sbagliato significa averlo perso per sempre”.



Il catalogo online [clicca qui]

Nella lunga storia di Perrucci un momento fondamentale è stato l’inizio dell’attività nel nuovo centro commerciale Insieme. “Qui, con altri commercianti sansalvesi, abbiamo formato un consorzio e quella che poteva sembrare ai più una decisione azzardata si è rivelata, invece, lungimirante e vincente. “Non è stato semplice all’inizio, ma oggi siamo molto soddisfatte”. Qui si punta tutto sulla componente umana, con le due sorelle che trasmettono alle loro collaboratrici il loro modo di stabilire un rapporto con il cliente, e sulla immancabile qualità delle scarpe. “Ci sono marchi storici, che da decenni sono nel negozio, e altri che magari scegliamo solo per un periodo, andando sempre alla ricerca del prodotto italiano”. La gestione dei punti vendita è chiara. “Nel negozio principale ci sono tutte le ultime collezioni, le altre trovano posto nell’outlet. Il cliente sa che lì può trovare una qualità garantita ma ad un prezzo più basso”. Cinquantacinque anni di storia, molti dei quali portati avanti in prima persona da Teresa e Nicoletta Perrucci “con tanta passione per questo lavoro. Anche oggi, in questo particolare momento storico ed economico, calzature Perrucci continua ad essere il punto di riferimento di una clientela che cerca scarpe di qualità, siano esse sportive o eleganti, con la certezza che entrando in negozio si verrà accolti dal sorriso di Teresa e Nicoletta.

Calzature Perrucci

Centro Commerciale Insieme San Salvo (CH) - Piana Sant'Angelo

Tel: +39 0873 346082

info@calzatureperrucci.it

Informazione pubblicitaria