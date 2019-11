Il lunedì pomeriggio targato Juniores d’Elite ha visto scendere in campo le quattro squadre locali nelle tre sfide in programma. La prima- per importanza vista la classifica- ha segnato una battuta d’arresto, seppur con un pareggio, dell’U.S. San Salvo nella lotta al primato. I ragazzi di mister Di Nardo in casa contro la D’Annunzio Marina non vanno oltre lo zero a zero, regalando alla capolista Renato Curi Angolana (vincente 4-1 a Miglianico) la possibilità di portarsi a più cinque lunghezze dai biancoblu. Un passo falso che non giova certo all’obiettivo che la scorsa settimana sembrava poter essere alla portata dei sansalvesi e che ora, a tre giornate dal termine, risulta un po’ più lontano: la vittoria del campionato. Certamente in questa fase conclusiva potrebbe accadere di tutto, ma l’U.S. San Salvo non può permettersi di sbagliare ancora, sempre se non sia troppo tardi.

Brutte notizie anche per il Vasto Marina di mister Baiocco che, all’indomani del ritorno ai tre punti dei senior contro il Sulmona, con una rosa per metà utilizzata in prima squadra, a Sambuceto subisce una sconfitta per 2-0, rimanendo con l’uomo in meno per diversi minuti della partita. Passati in svantaggio al terzo minuto a causa di un rigore dubbio assegnato ai padroni di casa, i vastesi cercano di pareggiare a tutti i costi, giocandosi anche la carta Monachetti (autore di una doppietta in Eccellenza il girono prima) nei minuti finali. L’1-1 non arriva, mentre il 2-0 sì, durante il secondo minuto di recupero. Ancora troppe difficoltà per i vastesi, che pagano dazio all'utilizzo di molti giovani della juniores in prima squadra, fattore che allo stesso tempo favorisce la crescita di quest' ultimi.

Infine arriviamo al match più sentito della settimana, quello tra il Cupello Calcio- in cerca di una rivincita vista la sconfitta con il medesimo avversario in Eccellenza, ma anche con la voglia di rifarsi dopo le ultime giornate non brillanti in campionato- e la Vastese, rimaneggiata dalle tante assenze e dagli infortuni. Una partita molto combattuta, rovinata da alcuni episodi di nervosismo negativi ed un arbitraggio per niente all’altezza. Al termine dei novanta minuti il risultato finale parla di un 3-3 che fa molto comodo ai ragazzi di mister Di Martino, ben poco invece a Marchioli e compagni. Ancora una volta in vantaggio (3-1), i cupellesi si sono fatti recuperare (partita per alcuni versi foto-copia di quella di due settimane fa contro il Delfino Flacco Porto al comunale). Sia al termine del primo tempo- battibecchi e scambi di insulti tra due giocatori avversari- che a fine partita- ‘paroloni’ e qualche schiaffetto volato, con l’intervento dei dirigenti per dividere le due squadre ed evitare la rissa- il nervosismo ha regnato sovrano, scadendo in una diatriba inutile ed infantile.

La partita- Dopo il minuto di silenzio in onore dell’arbitro di lega Pro scomparso la scorsa domenica, ha inizio una sfida che si accende sin dalle prime battute. La prima occasione è di Luciano per il Cupello. Dalla tre quarti il giovane attaccante rossoblu si dirige verso l’area e dal limite calcia un tiro che però termina out. Passano otto minuti e D’Adamo batte una punizione da fuori area, ma il tiro del difensore vastese è troppo centrale. Un minuto dopo il Cupello risponde con Rossi, in volata verso l’area scaglia il pallone fuori. Al 28’, dopo una fase d’installo tra le due formazioni, Del Borrello su un calcio d’angolo dei vastesi riesce a toccare il pallone, ma la sfera non centra la porta. La serie di botta e risposta continua e premia i cupellesi. Dall’altra parte Luciano riesce a sfruttare la ribattuta di Larsami sul tiro di Rossi (c’è tanto merito suo nel gol) e la infila in rete (1-0). Mister Panfilo Carlucci dalla tribuna fa segno ai suoi colleghi di voler adottare qualche cambio ed il Cupello dal 4-3-3, passa ad un 4-2-3-1. Dopo sette minuti dall’esultanza dei casalinghi, arriva il pareggio ospite. D’Angelo in area salta l’uomo dalla sinistra e a pochi passi dalla porta calcia, segna ed esulta. Gran bella azione personale per il biancorosso (1-1). Passano due minuti e arriva il gol dell’ex. Di Croce sfrutta un cross in area trovando l’aggancio vincente (2-1). Ad un minuto dal gol del vantaggio, Luciano si rende pericoloso con un tiro appena in area che vede la sfera uscire di un soffio fuori. Duplice fischio e squadre negli spogliatoi. Prima di entrare nei rispettivi spogliatoi, piccolo battibecco tra due giocatori, terminato con qualche ‘parolina’ di troppo volata tra le due squadre.

Nella ripresa la partita si accende ulteriormente e mentre i vastesi se la prendono con l’arbitro, il proprio portiere commette un errore su un rinvio e Luciano da centro campo stoppa la palla, calcia e beffa un Larsami fuori dai pali (3-1). Esultanza di gruppo per la compagine di casa. Sembra fatta per il Cupello, ma così non è. Al 22’ infatti Cinalli s’inventa un gol strepitoso. Dalla destra fa partite un tiro precisissimo che s’infila dove Capitoli non può arrivare. Grande soddisfazione per il giovane giocatore biancorosso, accompagnata da un’esultanza ‘sui generis’ della panchina (3-2). Al 25’ Nanni prova a chiuderla, ma il suo colpo di testa esce di poco out. Così al 28’ D’Angelo decide di mettere i conti alla pari e in area anticipa tutti, realizzando un 3-3 non pronosticabile sino a dieci minuti prima. I minuti successivi sono caratterizzati da un Cupello in cerca del sorpasso. Al 35’ Di Croce spreca a tu per tu con il portiere. Un minuto più tardi l’arbitro non vede un fallo da rigore evidentissimo del portiere vastese che con le braccia blocca l’incursione in area dell'attaccante cupellese. Al 40’ ancora Cupello in avanti con Di Croce che in area non trova la forza di calciare e cade a terra, stremato. Terminano anche i quattro minuti di recupero e arriva il triplice fischio. Il Cupello spreca, la Vastese ci crede e ottiene un punto conquistato con forza d’animo e carattere. Non ci sono scusanti per i padroni di casa (nonostante il rigore negatoli) perché non è la prima volta che i ragazzi di mister Panfilo Carlucci, avanti, si fanno recuperare. 'Errare è umano, perseverare però è diabolico', logorante e non ti permette, poi, di potertela giocare con le squadre al vertice. Questo i giovani giocatori rossoblu lo stanno pagando sulla propria pelle e, guardando al pareggio casalingo dei sansalvesi, il rammarico è doppio. Poi, per quanto riguarda gli episodi di fine gara- battibecchi tra giocatori avversari, ‘paroloni’ gratuiti, rissa sfiorata e l’intervento dei dirigenti e allenatori a separare ed evitare l’azzuffata- sarebbe meglio evitare che accadano queste situazioni. Se la Vastese può ritenersi soddisfatta del risultato di ieri, le altre tre squadre locali non hanno vissuto un lunedì pomeriggio positivo.

Tutti i risultati

Acqua e Sapone-Delfino Flacco Porto 4-2

Cupello-Vastese 3-3

Folgore Sambuceto-Vasto Marina 2-0

Francavilla-River Casale 2-3

Miglianico-RC Angolana 1-4

Sant’Anna-Spal Lanciano 2-5

S. Salvo-D’Annunzio Marina 0-0

La classifica aggiornata

Renato Curi Angolana 49

San Salvo 44

Cupello 41

Francavilla 37

River Casale 37

Spal Lanciano 36

Vasto Marina 34

Folgore Sambuceto 33

Il Delfino Flacco Porto 32

Acqua e Sapone 29

Vastese 27

Miglianico 22

D’Annunzio Marina 21

Sant’Anna 12

Juniores provinciale- Per quanto concerne il campionato Juniores girone chietino, il Vasto Calcio si attesta capolista sola al comando del girone. Sul campo del Tre Ville i vastesi sono riusciti ad imporsi 3-0 grazie alle reti di Daniele Fabrizio, Stefano La Penna e Simone Belfiore. Quella di ieri è la tredicesima vittoria stagionale per una squadra che sta vivendo un periodo davvero buono. Vince anche il Casalbordino (1-0 in trasferta contro Fara San Martino).

Tutti i risultati

Fara S. Martino-Casalbordino 0-1

Maiella Calcio-Villa Santa Maria 3-2

Mario Tano-Fossacesia 2-0

Tre Ville-Vasto Calcio 0-3

Valle del Foro-S. Vito 1-3

Virtus Ortona-Sporting Casoli 2-2

La classifica aggiornata

Vasto Calcio 41

S. Vito 38

Mario Tano 38

Casalbordino 36

Virtus Ortona 32

Fossacesia 31

Sporting Casoli 30

Maiella Calcio 22

Villa S. Maria 17

Valle del Foro 15

Tre Ville 13

Fara San Martino 7

Real Caldari 1