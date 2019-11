Novità per quanto riguarda il regolamento per la concessione di finanziamenti ai cittadini per la ristrutturazione delle facciate degli edifici e l’installazione di sistemi di sicurezza tra cui la videosorveglianza.

Come spiegato dagli uffici comunali, rispetto al passato, dove l’incentivo era limitato al solo conto interessi e richiedeva la necessaria apertura di un credito bancario ci saranno importanti cambiamenti: "La volontà di stimolare i cittadini al rifacimento delle facciate per rendere più bella la nostra città – ha rimarcato infatti il sindaco Tiziana Magnacca – si coniuga all’opportunità di incentivare in questo modo l’economia locale, attraverso la concessione di un contributo direttamente ai privati, senza la necessità di ricorrere agli istituti bancari. Si sta anche studiando la possibilità di rivedere ulteriori misure di agevolazione. Il medesimo contributo è previsto anche per l’installazione di sistemi di sicurezza; sostenendo il sistema di controllo delle unità abitative, in realtà si rafforza anche la sicurezza personale".

Sarà l'amministrazione comunale, di anno in anno, a stabilire i fondi a disposizione, attraverso un'apposita delibera di giunta.