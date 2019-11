Intorno alle 21,20 di questa sera il proprietario di un supermercato è stato rapinato davanti al parcheggio multipiano di via Ugo Foscolo. In due lo hanno aggredito, colpendolo con un pugno e derubandolo.

Il fatto è avvenuto sotto l'arcata della corsia d'uscita che si trova sul lato di corso Garibaldi. I due rapinatori sono fuggiti a piedi, percorrendo in salita la scalinata che dal parcheggio conduce a via Ugo Foscolo.

"Mi trovavo lì insieme a mio figlio, stavamo andando a prendere l'auto, quando ho visto due persone che correvano", racconta l'avvocato Arnaldo Tascione. "Erano due giovani a volto scoperto. Abbiamo chiamato il 113".

Indagini aperte da parte carabinieri della Compagnia di Vasto, che stanno vagliando le immagini della videosorveglianza esterna del multipiano. Alle ricerche subito dopo il fatto ha partecipato anche la polizia.

Secondo le prime ricostruzioni, gli autori della rapina sarebbero due giovani di nazionalità italiana, uno di corporatura più robusta e capelli corti chiari e l'altro di corporatura media e capelli scuri. Considerato che non si sono fatti problemi a scegliere una via di fuga sorvegliata dalle telecamere, probabilmente si tratta di due giovani incensurati. Le forze dell'ordine, comunque, non tralasciano alcuna pista e sono impegnate nelle indagini a 360°.