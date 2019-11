Nelle giornate del 12 e 13 marzo scorso gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria “Luigi Martella”, facente parte dell’Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti”, diretto dalla professoressa Maria Pia Di Carlo, hanno assistito a due lezioni di scienze relative all’apparato circolatorio e a quello respiratorio, rispettivamente impartite ai ragazzi dalle dottoresse Magda D’Ercole e Anita Grosso.

Gli scolari hanno mostrato molto interesse nei confronti dei concetti espressi loro con semplicità e allo stesso tempo mediante un linguaggio scientifico appropriato dalle due dottoresse, ponendo alla D’Ercole prima e nel giorno seguente alla Grosso tante domande e curiosità sul “lavoro” del cuore e dei polmoni.

Nello specifico la prima lezione, quella tenuta a proposito dell’apparato circolatorio e del lungo viaggio del sangue attraverso le arterie e le vene del nostro corpo, con il moto perpetuo del “motore” chiamato cuore, si è conclusa con l’offerta di un cioccolatino a forma di cuore a tutti i ragazzi delle classi quinte della “Martella” da parte di Magda D’Ercole. La dottoressa ha poi iniziato i giovani alunni al fenomeno della donazione del sangue, cercando di far capire loro, sin da piccoli, che a volte per salvare una vita c’è bisogno di un piccolo gesto come quello della donazione.

Altrettanto interessante è stata la lezione sull’apparato respiratorio condotta dalla dottoressa Anita Grosso, che ha spiegato ai giovani auditori come l’ossigeno venga immagazzinato nel nostro corpo tramite le vie aeree fino ad arrivare nei polmoni, soffermandosi anche sulle infiammazioni delle vie aeree, dal semplice raffreddore fino a quelle più gravi come polmoniti e altre patologie. La Grosso ha insistito molto sul consiglio di evitare tassativamente di divenire fumatori, considerando che tutti, o quasi, i problemi delle vie respiratorie sono dovuti a questo brutto vizio.