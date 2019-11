Un malore mentre era alla guida della sua auto e per lui non c'è stato più nulla da fare. Nicola Porreca, 58 anni, è deceduto nella serata del 16 marzo, mentre percorreva la strada in località Monte Sorbo, a Gissi. Si è accasciato sul volante a causa dell'arresto cardio-circolatorio, la macchina è finita fuori strada terminando la sua corsa dopo qualche metro. A nulla sono serviti i soccorsi del 118, allertati per con la richiesta di intervento per un codice rosso.

È grande il dolore della moglie Giulia e delle due figlie per questa prematura scomparsa. Costernazione anche per gli i colleghi di Nicola, dipendente della ex Golden Lady di Gissi. Lui, nella lunga battaglia della riconversione, è sempre stato una presenza costante ma silenziosa, sempre discreto e con un sorriso cordiale per tutti. Ad un anno e mezzo di distanza dalla morte di Bruno Di Virgilio, scomparso a novembre 2013, il gruppo dei dipendenti della ex Golden Lady di Gissi perde in maniera improvvisa un altro dei suoi punti di riferimento.