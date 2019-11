L’Istituto Comprensivo Statale 2 di San Salvo incontra le famiglie martedì 17 marzo, dalle ore 16,30 alle ore 18,30, presso la Sala riunioni della Scuola Primaria Sant'Antonio e lunedì 23 marzo, dalle ore 17,30 alle 18,30 presso la Sala polifunzionale del comune di Fresagrandinaria, per la presentazione del Progetto Speciale: Scuole aperte e inclusive e per l’orientamento degli studenti.

I responsabili del progetto incontreranno le famiglie per presentare le caratteristiche dei cinque percorsi formativi, le modalità di partecipazione e la durata temporale e per l’orientamento degli alunni nella scelta dei laboratori.

La Regione Abruzzo ad ottobre dell'anno scorso ha emanato un avviso pubblico per la presentazione di candidature da parte di istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie del I e II ciclo d’istruzione, finalizzate alla promozione delle scuole aperte e di sostegno alle azioni di miglioramento dell’offerta formativa extracurriculare nell’ambito del progetto speciale Scuole aperte e inclusive.

L’Istituto Comprensivo 2 di San Salvo ha risposto al bando in associazione con la Nuova Direzione Didattica di Vasto e con l’Afor di San Salvo con un progetto, presentato e finanziato, dal titolo: Delectando Docet.

Come spiegato dalla scuola, "l’Istituto Comprensivo 2 intende promuovere il successo formativo degli allievi, motivare all’apprendimento, destando la curiosità della conoscenza e del sapere, prevenire il disagio e aiutare gli studenti a prepararsi al futuro, fermo restando che la scuola deve tendere alla formazione della persona nel suo complesso. È importante sviluppare l’educazione alla cittadinanza basata sui diritti e sui doveri attraverso un’educazione meno tradizionale con attività laboratoriali pomeridiane, basate su modalità collaborative di apprendimento, consapevoli della necessità di saper lavorare insieme, in sintonia attraverso svariati linguaggi espressivi".

Saranno attivati cinque percorsi formativi, ognuno dei quali vedrà coinvolti minimo 15 e massimo 25 alunni. Nello specifico i percorsi sono i seguenti:

Laboratorio di creatività: Scuola Primaria

Per promuovere un primo livello di alfabetizzazione intesa come acquisizione critica dei linguaggi visivi, conoscendone gli elementi e le differenze; incentivare la maturazione del gusto estetico; utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, manipolare materiali plastici e poli-materici a fini espressivi.

Laboratorio di lingua inglese: Scuola Primaria

Per potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale.



Laboratorio di educazione alla legalità: Scuola Primaria

Per acquisire comportamenti improntati al rispetto delle regole, alla solidarietà, alla cooperazione; apprezzare i valori essenziali su cui si basa la vita individuale e comunitaria rispettare la libertà altrui; sviluppare il senso di responsabilità, l’altruismo e la solidarietà. Promuovere il rispetto delle regole e dei valori di cittadinanza come base per lo sviluppo di una comunità solidale e libera; sviluppare il rispetto e la tutela del patrimonio comune quale strumento utile alla lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti; curare la conoscenza storica del fenomeno mafioso e la memoria per le vittime della mafia.



Laboratorio di educazione alle emozioni: Scuola Primaria

Per riconoscere le emozioni proprie e altrui; rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri; sviluppare l’attitudine al lavoro di gruppo; promuovere abilità di gestione dei conflitti.



Laboratorio nuove tecnologie: Scuola Secondaria di I grado

Per facilitare il confronto con i saperi e la loro rielaborazione; apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT; promuovere un approccio al sapere multimodale, collaborativo e attivo; saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi; creare attraverso le ICT maggiori opportunità di effettuare collegamenti interdisciplinari.