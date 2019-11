Arrivano ancora brutte notizie per la Pallamano Vasto. Tra le proprie mura contro il Chiaravalle, nella sesta giornata del girone di ritorno, i vastesi devono cedere il passo alla squadra ospite per 20 a 29. Dopo un avvio equilibrato, i ragazzi vastesi guidati dal capitano Cesare Bevilacqua erano determinati a fare una buona partita e mettere in difficoltà la squadra marchigiana più attrezzata della squadra abruzzese, ma gli ospiti siglano subito un break importante, complice anche la scarsa precisione in attacco e le molte palle perse ingenuamente dai ragazzi biancorossi. La prima frazione di gioco termina 8-16 per i marchigiani. Negli spogliatoi durante l’intervallo l’allenatore vastese da una svegliata ai suoi ragazzi che sembrano subito reagire bene alle indicazioni di Mister Michele Bevilacqua. Il portiere avversario è decisamente in giornata, artefice di parate importanti, e questo fattore fa si che il distacco tra le due squadre rimanga invariato, nonostante un secondo tempo giocato pressoché alla pari. La partita termina e a fare festa sono gli ospiti che chiudono avanti 20-29. Nota estremamente negativa della partita, l'arbitro Carlo Dionisi; direttore di gara che, nonostante un bagaglio di esperienze notevole (ha arbitrato partite di serie A e Coppa Italia), non ha avuto un comportamento coerente per tutta la partita.

A fine partita Davide Bevilacqua è stato per l’ennesima volta chiaro: “Purtroppo subiamo ancora una sconfitta. Sicuramente il Chiaravalle è più forte di noi e di molte altre squadre nel nostro campionato, ma ancora una volta siamo vittima di noi stessi. Regaliamo sempre minuti e palloni agli avversari e dopo siamo costretti a dover rimontare. In questo sport rimontare, quando vai sotto, è molto difficile. La rimonta ti espone ad un livello di gioco fisicamente alto e quindi ad arrivare verso il finale di partita stanco, lasciando ampi spazi in difesa. Questo implica poi che la squadra avversaria ha l’opportunità di tiri dai sei metri facile, sui quali anche portieri esperti e molto bravi, come il nostro Giuseppe Bozzelli, non hanno vita facile.

La rincorsa diventa ancora più difficile- ha aggiunto- se l'arbitro ha un metro di giudizio dove favorisce più i pianti della squadra avversaria e non il regolamento di gioco. A me piace questo sport e sono anni che lo pratico e lo vedo in tutte le forme, ma quest'arbitro… Nonostante ciò cercheremo di onorare questa maglia fino alla fine del campionato e in tutti gli allenamenti, perché credo sia nostro dovere chiudere questa stagione nel migliore dei modi per i nostri tifosi e sostenitori che vengono a seguirci sempre numerosi, che voglio ringraziare a nome di tutta la squadra e di tutta la società”. Per quanto riguarda il prossimo impegno, la Pallamano Vasto sarà ospite dell’ASD Pallamano Camerano, domenica 29 marzo.



Pallamano Vasto:

Gaggini A., Bevilacqua C. (K) (5), Di Casoli A. (3), Arditelli F., Boros R., Bevilacqua D., Belfiore G., Ruffilli N. (4), Menna M. (4), Verardi L., Mazzeo L. (4)., Bozzelli G., Di Guilmi A., Squeo G.

A cura di Alessio Ricciuti