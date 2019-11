In concomitanza con la settimana d'azione contro il razzismo, apertasi ieri e che durerà sino al 22 marzo, presso il campo sportivo di San Salvo Marina i ragazzi del Vasto Rugby, in compagnia degli immigrati di Lentella, sono scesi in campo per un allenamento speciale. “Accendi la mente, spegni i pregiudizi” si legge nelle maglie color arancio indossate dai partecipanti, in primis da Hamid Hafdi (presidente dell’Associazione Adriatica per gli immigrati) e Massimiliano D’Onofrio (tecnico della squadra vastese), con la presenza del consigliere della federazione regionale Rugby Pierfrancesco Del Re.

Un allenamento di circa un’oretta e mezza nel quale è stata data la possibilità ai numerosi presenti di conoscere i fondamentali base di uno sport forse poco conosciuto nei loro Paesi di provenienza. “Non importa di che colore è la tua pelle, che religione professi, qual è il tuo pensiero politico. L’importante è stare bene insieme, ed il rugby in questo ha tanto da insegnare”ha affermato coach D’Onofrio.“Un bel momento di socializzazione per stare insieme e far conoscere la realtà italiana a chi è da poco qui” ha aggiunto, invece, Hamid durante la serata, ringraziando D’Onofrio della propria partecipazione, ma quest’ultimo ha ribadito: “Non c’è bisogno di ringraziare nessuno, perché questa è e dovrebbe essere la normalità. Noi stiamo facendo quello che dovrebbero fare tutti”. Quella di ieri è solo una delle tante iniziative organizzate per questa settimana.