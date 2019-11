Una macchina completamente distrutta, altre tre danneggiate. E' il bilancio del crollo di una parte di un palazzo antico di via Santa Lucia, avvenuto poco prima delle 13. Si tratta di una delle residenze dei d'Avalos, in un'area in cui sorgeva anche il giardino botanico [la storia recente del complesso]. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, la polizia municipale e la polizia. La strada è stata chiusa al traffico, con deviazione su fosso Anghella.

Fortunatamente al momento del crollo non vi erano persone in transito. La zona è solitamente molto frequentata, visto che lungo la strada parcheggia chi deve recarsi all'Agenzia delle entrate, o presso il San Pio da Pietrelcina. A riportare i danni maggiori è stata una Wolkswagen, completamente ricoperta dalle macerie, lievi danni per altre tre vetture parcheggiate accanto.

Secondo Antonio Monteodorisio, consigliere comunale di Forza Italia, "è il caso che il comune censisca tutti gli edifici a rischio ed attui una poltica di costante monitoraggio su di essi e, soprattutto su tutto il costone di via Santa Lucia che - afferma Monteodorisio - è a forte rischio idrogeologico".