Come ogni settimana, anche questo martedì andiamo a vedere il punto della situazione dei campionati calcistici allievi e giovanissimi regionali abruzzesi. Si è giocata la seconda giornata di ritorno della seconda fase di entrambe le competizioni, ecco in sintesi cosa è accaduto.



Allievi girone d´élite per il titolo regionale- Il River Casale passa sul campo dell´Amiternina e va in fuga portandosi a +7 sul Pineto, fermato sul 2-2 dalla D´Annunzio Marina, e a +9 sulla R.C. Angolana, battuta per 3-2 dalla Bacigalupo; finisce in parità la sfida tra Marsica e Cologna, mentre il Poggio degli Ulivi piega la Caldora.

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: River Casale 28, Pineto 21, R.C. Angolana 19, D'Annunzio Marina 17, Caldora e Poggio degli Ulivi 16, Cologna 15, Bacigalupo 10, Amiternina 6, Marsica 3



Giovanissimi girone d´élite per il titolo regionale- Turno favorevole al Celano che espugna il terreno della D´Annunzio Marina e, in attesa del recupero di giovedì contro il River Casale, aggancia la vetta della classifica approfittando della sconfitta del Poggio degli Ulivi, caduto per 1-0 a Sulmona contro l´Olympia Cedas; bene anche la Virtus Vasto (2-1 sulla R.C. Angolana) e i Delfini Biancazzurri (2-1 sul Cologna), il River Casale invece torna al successo dopo 5 giornate di astinenza regolando il San Nicolò.

Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Celano, Poggio degli Ulivi e Virtus Vasto 22, Olympia Cedas 21, D'Annunzio Marina e Delfini Biancazzurri 16, River Casale 14, Cologna 9, R.C. Angolana e San Nicolò 7



Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo- Rinviata Lauretum-Virtus Vasto, sorride la capolista Manoppello Arabona che batte di misura la Spal Lanciano e allunga sulle inseguitrici, sfruttando al meglio il pareggio per 1-1 tra Miglianico e Sporting Casoli; stesso risultato (1-1) anche in Fossacesia-Ripa, l´Acqua e Sapone invece conquista un importante colpo esterno sbancando Francavilla.

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Manoppello Arabona 26, Sporting Casoli 19, Miglianico e Virtus Vasto 16, Acqua e Sapone e Fossacesia 15, Ripa 13, Spal Lanciano 12, Giovanile Chieti 11, Francavilla 10, Lauretum 3



Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo- Pesantissima vittoria della Bacigalupo che si aggiudica il big-match con il Lauretum e interrompe la lunga serie positiva della squadra di mister Casciani che era imbattuta da ben 18 partite; sorridono anche il Manoppello Arabona, il Francavilla e il Fossacesia che battono rispettivamente il Penne, la Gladius e i Quattro Colli, mentre l´Atletico Montesilvano conquista 3 punti d´oro in chiave salvezza superando per 4-2 la Giovanile Chieti.

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Lauretum 29, Bacigalupo 28, Manoppello Arabona 24, Fossacesia, Francavilla e Gladius 19, Giovanile Chieti 12, Penne 11, Atletico Montesilvano 10, Quattro Colli 7, Caldora 6.

Per quanto concerne, invece, le sfide che hanno visto impegnati i ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto, due vittorie ed un pareggio collezionato nell’ultimo turno di campionato.

Allievi Sperimentali: Poggio degli Ulivi-Bacigalupo Vasto (3-1)- Sconfitta fuori casa per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che vengono battuti per 3-1 sul difficile campo del Poggio degli Ulivi. La rete della squadra di mister Maurizio Baiocco porta la firma di Maccione; la Bacigalupo tornerà a giocare tra due settimane nell´impegno interno contro il River Casale (lunedì 30 marzo alle ore 17.15 a Vasto Marina), dopo aver osservato il turno di riposo.

Allievi regionali: RC Angolana-Bacigalupo (2-3)- Grande impresa degli allievi regionali della Bacigalupo che giocano un´ottima gara ed espugnano con il punteggio di 3-2 il campo della R.C. Angolana. Inizio sprint della squadra di mister Maurizio Baiocco che si porta avanti per 2-0 con le reti di Irace e Fiore; nel secondo tempo i pescaresi accorciano le distanze, poco dopo però è ancora Fiore (doppietta per lui) che riporta i vastesi in vantaggio di due gol. Nel finale la R.C. Angolana segna e riapre la partita, ma è ormai troppo tardi; bella soddisfazione per gli allievi regionali della Bacigalupo che con una prova gagliarda ottengono una vittoria prestigiosa contro la formazione nerazzurra, una delle migliori del panorama giovanile abruzzese. Complimenti a tutti! Nel prossimo turno è in programma la trasferta contro la capolista River Casale.

Giovanissimi regionali: Bacigalupo-Lauretum (1-0)- Successo importantissimo per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che nello scontro d´alta classifica piegano per 1-0 il Lauretum dopo una gara equilibrata e combattuta: 3 punti d´oro per i vastesi che ottengono il decimo risultato utile consecutivo e continuano a essere in corsa per il primo posto del girone. Interrotta la serie positiva degli avversari che erano imbattuti da ben 18 partite (15 vittorie e 3 pareggi) e hanno raccolto l´ultima sconfitta più di 4 mesi fa (il 2 novembre 2014 proprio contro la Bacigalupo). La gara si apre con un gioco molto spezzettato e con il Lauretum che, pur non creando particolari azioni pericolose, inizia meglio di una Bacigalupo abbastanza impaurita e forse timorosa per l´importanza della posta in palio. Nella seconda metà del primo tempo la squadra di mister Luigi Menna si scuote ed entra in partita, avendo un paio di ottime occasioni sulle quali il portiere ospite si fa trovare pronto; si va al riposo sul punteggio di 0-0. Nella ripresa la gara sembra rimanere sui binari dell´equilibrio, ma al 49´ i vastesi passano in vantaggio: a sbloccare il risultato è Farina che, servito da Antenucci S., si invola verso la porta avversaria e firma la rete dell´1-0 con un preciso tiro in diagonale. Nei 20 minuti finali non sono molti i rischi corsi dalla Bacigalupo che sciupa anche un paio di opportunità per raddoppiare, mentre il Lauretum ci prova soprattutto sui calci piazzati, con la retroguardia locale che comunque si difende con ordine e protegge il prezioso gol di vantaggio che regala ai padroni di casa 3 punti pesantissimi. Non era facile giocare uno scontro diretto praticamente con un solo risultato a disposizione (la vittoria), i vastesi però hanno stretto i denti e, pur non offrendo la migliore prestazione stagionale, sono riusciti a battere i forti avversari che, come detto in precedenza, erano reduci da una lunghissima striscia positiva. Successo fondamentale per la squadra di mister Luigi Menna che si porta a -1 proprio dal Lauretum capolista, ma la Bacigalupo ha una gara in meno avendo già osservato il turno di riposo anche nel girone di ritorno. Ora bisogna cercare di mantenere alta la concentrazione e di continuare a lavorare duramente negli allenamenti che sono fondamentali se si vuole lottare per il primato in classifica. Nel prossimo turno i vastesi ospiteranno la Caldora, formazione assolutamente da non sottovalutare.

Il tabellino

Bacigalupo-Lauretum 1-0 (0-0)

Reti: 49´ Farina (B).

Bacigalupo: Massimi, Santilli, Dragonetti, Plescia, Catalano, Ciccotosto A., Lavacca (Maroscia), Ali, Farina, Nuozzi, Antenucci S. (Irace). All. Menna

A cura di Loris Napoletano