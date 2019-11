Continua il cammino positivo della Bts San Salvo nei playoff di serie D. I ragazzi di mister Di Cesare a Chieti sabato sono riusciti ad imporsi 3-1 contro la formazione del Teate Volley. Seconda vittoria, dopo quella casalinga di due settimane fa con il Venafro, che fa ben sperare per le prossime sfide. Pur non brillando all’inizio, i bianco blu sferrano un parziale di 16-9 nel primo set che li permette di chiudere e portarsi a casa il primo capitolo della sfida chietina (25-20). Nella seconda frazione di gioco Basilico si rende protagonista di un’ottima difesa a muro, ma la prestazione della sua squadra non è brillantissima ed i padroni di casa (sul 24-22) non trovano la forza per portare il conto alla pari e gli ospiti si fanno forza, conquistando anche il secondo set da vera squadra di carattere.

Il terzo periodo, stavolta, viene vinto dalla Teate con un regalo dei sansalvesi che comunque cercano di riportarsi avanti fino alla fine, ma non ci riescono (25-22). Quello che non è accaduto nella terza ripresa, accadrà nella quarta, quando la Bts San Salvo ritrova il giusto equilibrio con una parziale netto di 10-17. Poi, però, ricade nell’errore di spegnere il cervello e gli avversari ne approfittano, portandosi sul 20-20. Quando le cose si mettono male, questa squadra sembra trovare molto spesso la forza giusta- vuoi la paura di perdere, vuoi le doti tecniche- per siglare l’affondo finale. Anche sabato è accaduto, quando Basilico e compagni sono riusciti a portarsi sul 21-25 e a chiudere la pratica. Sabato prossimo sarà la volta di andare a Venafro, dove i molisani vorranno riprendersi una rivincita della sconfitta in quel di San Salvo. La rincorsa alla capolista Pescara 3 continua e non sono ammessi passi falsi.