Soddisfazione, ma soprattutto vera commozione per l'Associazione Arma Aeronautica Sezione di Vasto quando gli studenti Gianluca Falco del Liceo Scientifico R. Mattioli e Davide Suriano del Liceo Scientifico Tecnologico e delle Scienze Applicate E. Mattei di Vasto, con impegno, grande interesse e tanta scioltezza, discutevano ed esaminavano col Comandante del Centro Sperimentale Volo dell'A.M.I. i rapporti tra industria aerospaziale italiana e il Centro Sperimentale, i team e i protocolli di sperimentazione, le differenze tra i test aeronautici e aerospaziali, Samantha Cristoforetti astronauta e le eccellenze delle varie attività svolte dal Centro stesso.

A seguire altri approfondimenti da parte di altri partecipanti alla visita, in particolare il Dott. Antonarelli, ex Tenente Medico dell'Aeronautica, sul rapporto uomo-macchina e pilota-velivolo, il rappresentate del Sistema Informatico del Comune di Vasto, Michele Curti, sul rapporto uomo-computer-velivolo, il Presidente della Podistica Vastes,e Daniele Altieri, sulla preparazione psicofisica dei piloti collaudatori, Roberto Bruno sui tipi di abilitazioni del Comandante CSV come pilota collaudatore di molteplici velivoli dell'A.M.I.

L'incontro col Comandante si chiude con lo scambio dei Crest con l'AAA di Vasto e la consegna di gagliardetto e libri di storia e turismo di Vasto con i saluti e i ringraziamenti del Sindaco di Vasto. Anche altri partecipanti alla visita hanno ringraziato il Comandante e il CSV, come l'Associazione Arma Carabinieri di Vasto con una targa della Virgo Fidelis da parte del Presidente Lgt. Barattucci e il Gen. Bacceli, l'Avv. Giuseppe Tagliente con i suoi studi sulla 2° Guerra Mondiale e l'aeronautica a Vasto, la Podistica Vastese con una maglietta di atletica. E' stata consegnata al CSV anche la stampa della riproduzione in scala reale dell'aereo S.V.A. di Gabriele D'Annunzio del Prof. Angelucci di Vasto che sfilò ai Fori Imperiali nella Festa della Repubblica del 2 giugno a Roma.

La visita è proseguita in linea di volo e negli hangar per il briefing, da parte di un pilota collaudatore, sui velivoli Tornado, EFA 2000, C27-J, MB339 e vari elicotteri. I partecipanti, compresi alunni di scuole elementari e medie di Vasto, hanno avuto la possibilità di sedere nelle varie cabine di pilotaggio e approfondire le tecnologie e le procedure aeronautiche.

I Presidenti dell'Associazione Arma Aeronautica M.llo CTA Oreste De Rosa per la Sezione di Vasto e Col. Pilota Istruttore Sergio Di Nardo per la Regione Abruzzo, ringraziando tutti i partecipanti e il CSV, sottolineano l'importante risultato di aver effettuato una visita di elevato livello culturale, scientifico ed educativo in perfetta condivisione con altre Associazioni d'Arma e Sportive vastesi ed, in particolare, con l'impegno e l'entusiasmo di vari studenti di scuole di Vasto.

Associazione Arma Aeronautica Vasto