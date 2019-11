In riferimento al servizio sull'allagamento degli uffici comunali del Settore Urbanistica (qui l'articolo) Renato Rossi segnala proprio all'Urbanistica che, "pur consapevole dell'evento straordinario delle forti piogge dell'inizio del mese, una delle possibili concause degli allagamenti delle strade può essere rappresentata dalla mancanza di manutenzione periodica dei tombini che sono quasi tutti otturati. In alcuni tombini, visto il tempo che questi non vengono puliti, addirittura è cresciuta l'erba, altri sembrano asfaltati, tant'è che non si notano nemmeno più le griglie".

"Non vorrei - continua il signor Rossi - che per avere una normale manutenzione che dovrebbe rientrare nell'ordine naturale delle cose da fare, Vasto debba nuovamente risalire agli 'onori' della cronaca della stampa nazionale e di alcune trasmissioni televisive, come è accaduto per la vicenda del tombino di via Ciccarone, ripresa da Striscia la Notizia prima e poi anche da Maurizio Crozza nella sua trasmissione. L'assessorato competente (Urbanistica o Manutenzione e Servizi), dovrebbero vigilare e verificare che il servizio di manutenzione venga effettuato con regolarità. Si confida pertanto nell'intervento dell'assessorato competente, affiché provveda a far ripristinare la funzionalità dei tombini, al fine di evitare allagamenti e altri problemi connessi al mancato deflusso dell'acqua piovana nelle condutture della fognatura comunale".