"Abbiamo riscontrato una situazione estremamente grave, inimmaginabile dall’esterno, con notevoli accumuli e residui di fango dentro case, negozi, cortili. La gente è provata, arrabbiata, disperata e lamenta l’abbandono da parte delle istituzioni". Ain residenti della riviera San Salvo Democratica esprime "solidarietà e vicinanza e rinnova tutta la disponibilità e tutto l'impegno a lavorare e a collaborare nell'interesse di tutti".

"In attesa di indagare le grandi questioni urbanistiche e ambientali - si legge in una nota di SSd - bisogna fare in modo di ripristinare subito una condizione di normalità. Per questo facciamo appello al sindaco affinché, oltre all’impegno già profuso, aumenti gli sforzi e si adoperi in modo concreto per risolvere nell’immediato tutti i disagi legati alla pulizia e al ripristino dei luoghi interessati. Si tratta innanzitutto rimuovere il fango e di aiutare concretamente a farlo. Siamo certi che la sensibilità dell’amministrazione comunale, che sollecitiamo con forza, non farà venir meno un rinnovato impegno nell’interesse di nostri concittadini che stanno attraversando un difficile momento di disagio e sofferenza".