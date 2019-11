Stanchi di attendere risposte che non arrivano i tre segretari provinciali dei sindacati impegnati nella vertenza Golden Lady hanno convocato per sabato mattina alle 9.30 in contrada Terzi un nuovo incontro. L'invito, come sempre, è rivolto a tutti i rappresentanti amministrativi: al presidente della regione D'Alfonso, agli assessori Sclocco e Lolli, al presidente della provincia Pupillo e a tutti i sindaci. La situazione sulla nuova riconversione sembra essere in stallo, non ci sono novità rispetto all'azienda che aveva mostrato interesse [l'articolo].

Ma per i lavoratori il tempo che passa significa il crescere della preoccupazione. Per 50 di loro è già terminato da tempo il periodo di mobilità, per altri 150 questa scadenza si avvicina inesorabilmente: da giugno non avranno più nessun reddito per sostenere le loro famiglie.

Dai segretari dei sindacati Rucci, Zerra e Schioppa, le domande ai rappresentanti delle istituzioni: "Che fine ha fatto la riconversione? Quale futuro per la Val Sinello? Come si farà a sopravvivere? Con quale reddito? Con quale lavoro? E soprattutto…con quale dignità verso i propri figli….?".

Domande che ormai da troppo tempo non trovano risposte. "Cambiamo le Giunte Regionali, cambiano le Giunte Provinciali, cambiano le Amministrazioni, ma nulla cambia rispetto alla disperazione delle persone", è l'amara considerazione che si legge nella lettera di convocazione dell'incontro.