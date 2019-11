Nella tarda serata di sabato, due giovani sono stati rintracciati ed arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Chieti subito dopo aver messo a segno due furti in un paio di abitazioni di Francavilla al Mare: si tratta di Luis David Pollutri, colombiano di 30 anni residente a San Salvo e Davide Buonanno, napoletano di 21 anni, domiciliato a Montesilvano.

Gli arrestati, su disposizione dell'autorità giudiziaria, dopo aver trascorso il weekend nella casa circondariale di Chieti, sono stati processati con rito direttissimo questa mattina e, al termine dell’udienza nel corso della quale sono stati convalidati gli arresti operati dai militari dell’Arma, posti ai domiciliari nelle rispettive abitazioni di San Salvo e Montesilvano.

Come sottolineano dal Comando provinciale, l'attività svolta dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Chieti è il risultato della fattiva collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La chiamata al 112 e il tempestivo intervento degli uomini dell’Arma ha impedito ai due topi d’appartamento di dileguarsi. I militari li hanno bloccati in Via Alento, a poca distanza dall’abitazione dove avevano appena messo a segno il furto, recuperando l’intera refurtiva trafugata dalla camera da letto. In tasca avevano degli arnesi da scasso, una piccola somma di denaro contante, dei monili in oro ed un telefono cellulare. Fondamentale è stata la tempestiva telefonata al 112 di una delle vittime che aveva notato i due uomini nei pressi della sua abitazione, mentre si allontanavano a piedi. I carabinieri hanno poi accertato che gli arrestati avevano messo a segno anche un altro furto all’interno di un’abitazione ubicata nei pressi del lungomare. La refurtiva recuperata ha un valore di circa mille euro".