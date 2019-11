"Al tavolo tecnico convocato dal sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca sul maltempo che ha creato tanti danni tra il 4 e il 6 marzo purtroppo erano assenti sia rappresentanti della Provincia di Chieti che quelli dell’Amministrazione di Vasto". A denunciare tali assenze è il consigliere comunale di Forza Italia, Antonio Monteodorisio, che definisce "grave" quella del sindaco di Vasto, "una mancanza di sensibilità nel voler risolvere il problema dei danni provocati dal dissesto idrogeologico che si è manifestato con forza in queste settimane in tutta la città".

Per Monteodorisio, "era l’occasione per sollecitare ancora una volta la Regione Abruzzo ed i vari enti ad intervenire prontamente e a iniziare un dialogo costruttivo per il futuro. Il sindaco Magnacca ha chiesto all’Anas di pulire il tratto di statale 16 da Buonanotte a Fosso Molino, mentre il tratto verso Vasto Marina chi lo pulirà? Vasto potrebbe pagare lo scotto di aver sottovalutato la possibilità di costruire questa sorta di filiera".