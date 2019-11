Tramonta definitivamente l'era delle diete ferree, fatte di bilance di precisione e rinunce demotivanti. La nuova frontiera del benessere nell'approccio innovativo, ma rigorosamente scientifico, del dottor Giulio D'Aurizio, nutrizionista laureato in Scienze della Nutrizione Umana presso l'Università Tor Vergata di Roma.

L'innovativo approccio utilizzato dal dottor D'Aurizio nasce dalla necessità di accompagnare i cambiamenti che attraversano la società: "Le generazioni precedenti avevano uno stile di vita più dinamico e si nutrivano di cibi semplici, oggi le persone hanno difficoltà perfino a trovare il tempo per una semplice passeggiata e mangiamo cibi molto più complessi ed ipercalorici".

Da questa evidenza il dottor D'Aurizio ha impostato il rapporto con il paziente sull'ascolto e la comprensione del suo stile di vita, al fine di studiare e proporre quelle piccole correzioni che, nel tempo, portino i risultati desiderati.

In molti pensano che il dietologo più bravo sia quello che ti fa dimagrire più in fretta. In realtà le cose stanno diversamente: è inutile imporsi un ferreo regime dietico, perché intanto si rischia di non avere un'alimentazione equilibrata, con tutti i rischi del caso per la salute, e poi quei risultati raggiunti sarebbero sicuramente temporanei. Il modo per raggiungere risultati concreti e duraturi è quello di imparare i principi della corretta alimentazione che deve diventare il nostro stile di vita quotidiano. Ma niente stravolgimenti, il dottor D'Aurizio spiega che – una volta appresi i principi di base, con i relativi approfondimenti – sono pochi gli aggiustamenti da mettere in pratica: "Spesso vengono persone che si stupiscono di essere ingrassate, nonostante non avessero cambiato alimentazione; il fatto è che basta una piccola cattiva abitudine per far in modo di ingrassare, lentamente ma inesorabilmente. Per questo il primo e più importante momento della visita è quello dell'ascolto dello stile di vita e delle abitudini delle persone; una volta compreso il problema si studiano quei piccoli aggiustamenti che permettono di avere un'alimentazione equilibrata e, nel tempo, di tornare in forma".



Naturalmente, però, i principi che guidano questi piccoli aggiustamenti, che tendono a non stravolgere le abitudini delle persone, non devono rimare appannaggio del nutrizionista: "Occorre imparare tutto ciò che serve a gestirsi in autonomia. Ci sono persone che seguono diete specifiche e si sentono perse se perdono quel foglietto. Invece ognuno dev'essere in grado di predisporre in autonomia la propria dieta". Questo non può avvenire se il nutrizionista o il dietologo si limita a preparare una dieta, ma solo se vengono spiegati i principi della sana alimentazione, compresi i giusti metodi di cottura e il corretto abbinamento dei cibi. Solo così ognuno può fare in modo di affrancarsi dalle diete, per trovarsi naturalmente ad applicare uno stile di vita sano, ma senza stravolgere il proprio, nella consapevolezza che perdere peso e dimagrire sono due cose diverse. Infatti si può perdere peso anche perdendo massa magra o muscoli. Dimagrire, invece, significa perdere solo massa grassa. Per controllare che la perdita di peso corrisponda effettivamente a una perdita di massa grassa, ci sono tutti gli strumenti antropometrici per controllare che il percorso seguito sia quello giusto.

Il dottor D’Aurizio, tramite un'anamnesi alimentare e strumentale scrupolosa, valuta il fabbisogno nutrizionale ed energetico ed elabora un piano dietetico specifico e personalizzato per ogni persona e per ogni condizione patologica. Vengono fornite anche consulenze di rieducazione nutrizionale per i disturbi del comportamento alimentare (bulimia e anoressia) e si elaborano menù per la collettività (mense scolastiche, mense aziendali).

Per contatti:

Tel: 347-6560242

Sito web: www.giuliodaurizionutrizionista.it

Pagina Facebook (clicca qui)

E-mail: info@giuliodaurizionutrizionista.it

Il dottor D'Aurizio, oltre alla laurea in Scienze della Nutrizione Umana presso l'Università Tor Vergata di Roma, ha conseguito anche la laurea in Dietistica presso l'Università degli Studi di Chieti, il diploma di Educatore alimentare, il master in Alimentazione, supplementazione, integrazione per lo sport, la salute e il benessere. Il dottor D'Aurizio, inoltre, ha conseguito la qualifica di Personal trainer, è membro dell'Adi, l'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, è docente per l’insegnamento dell’Educazione Alimentare nelle Scuole Elementari della provincia di Chieti, Pescara e Teramo e ha collaborato con il Centro di Eccellenza Europeo e di Riferimento Regionale per l’Aterosclerosi, l’Ipertensione Arteriosa e le Dislipidemie – Clinica Geriatrica – del Policlinico Universitario SS. Annunziata di Chieti.

Informazione pubblicitaria