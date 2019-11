Settimana da dimenticare per la BCC San Gabriele che, dopo due mesi di successi ininterrotti, rimedia due sconfitte di fila che rischiano di pesare sul cammino verso le semifinali playoff. La vastesi, dopo essere state sconfitte a Giulianova, ieri si sono arrese al Pratola, formazione battuta una settimana fa tra le mura amiche della palestra di via Silvio Pellico. Il match è stato senza storia, con il Pratola capace di vincere 3-0 (25-23/25-12/25-22) dopo un'ottima prestazione in campo. Mariani e compagne hanno provato a reggere nel primo e terzo set, mentre nel secondo sono state travolte (25-12) dalle avversarie. "Specie nel secondo set - commenta Ettore Marcovecchio- hanno fatto acqua ricezione e difesa. Ma in generale la squadra ha avuto grandi difficoltà, anche in attacco".

Con i tre punti conquistati il Pratola rilancia la sua candidatura ad entrare tra le prime quattro. Quando mancano tre giornate al termine del girone playoff, sono 6 le squadre che si contenderanno i primi 4 posti. La BCC San Gabriele, nonostante le due sconfitte, resta al comando del girone, a quota 23, ma ora Chieti e Sambuceto si fanno minacciose a 20, mentre Pescara, Giulianova e Pratola sono a 18.

Domenica prossima la formazione vastese sarà impegnata nuovamente in trasferta, a Pescara contro l'Antoniana. Sarà fondamentale tornare a fare 3 punti se non si vuole compromettere l'ottimo cammino svolto fin qui.