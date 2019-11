Secondo giorno di test sul circuito di Losail e secondo giorno di grandi prestazioni per la Ducati. Vanno forte i due Andrea, Iannone e Dovizioso, riuscendo ad essere ancora i più veloci di tutti nella sessione di test sulla pista da cui prenderà il via la stagione 2015. Iannone, dopo l'exploit del primo giorno, che gli ha permesso di chiudere davanti a tutti [l'articolo], ha migliorato il suo miglior tempo di più di un decimo, 1'55”104, chiudendo la giornata in terza posizione a soli 13 millesimi da Marquez. Il più veloce è stato l'altro pilota in rosso, Dovizioso, che ha battuto il record del tracciato di Casey Stoner.

Positivo il lavoro svolto in pista dai due piloti Ducati, che stanno lavorando molto sulla nuova Desmosedici GP15 con l'obiettivo di essere tra i protagonisti assoluti nella stagione che sta per iniziare. È continuato anche il lavoro del collaudatore Michele Pirro sulla vecchia Desmosedici GP14.3 su cui vengono testate diverse soluzioni da mettere a disposizione dei due piloti ufficiali.

Anche ieri Andrea Iannone è apparso molto soddisfatto al termine dei suoi 46 giri in pista. "Sono molto contento per come è andata la giornata di oggi, sicuramente è stata una sessione positiva perché ho migliorato un poco il mio miglior tempo ma soprattutto ci siamo concentrati sul passo di gara per provare a migliorare questo aspetto, che per noi fino all’anno scorso era un po’ critico. Abbiamo ottenuto molte indicazioni utili, soprattutto dal punto di vista elettronico e nella terza sessione proveremo anche a fare una simulazione sull'intera distanza di gara".