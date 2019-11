Tutti d'accordo all'interno del Consiglio comunale di San Salvo che, durante l'ultima riunione, ha approvato all'unanimità una mozione della stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo, proposta dalla maggioranza di centrodestra.

"In particolare - spiegano dagli uffici comunali - è stato posto in evidenza come lo scalo ferroviario rappresenta un’infrastruttura di notevole importanza per la mobilità del nostro territorio in considerazione della sua vocazione turistica e per la presenza di importanti insediamenti produttivi e come nella stazione di Vasto-San Salvo non si effettuano fermate di treni veloci con i viaggiatori che sono costretti a recarsi fino a Termoli o Pescara per poterne usufruire. Si verifica persino che diversi Freccia Bianca si fermano nella stazione di Vasto-San Salvo solo per effettuare delle soste tecniche per alcuni minuti, quindi compatibili con una normale fermata con la possibilità di far salire e scendere i passeggeri".

"Nei mesi scorsi, su iniziativa del sindaco Tiziana Magnacca e del presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano, - proseguono dal Comune - c’è stata una serie di incontri a San Salvo e presso la direzione di Ancona di Trenitalia per evidenziare la necessità di un potenziamento e di un aumento delle corse per meglio potenziare e valorizzare la stazione di Vasto-San Salvo. Con la mozione si chiede che la Giunta regionale interloquisca con Trenitalia affinché presso la stazione di Vasto-San Salvo vengano effettuate alcune fermate giornaliere di treni veloci per un territorio a forte vocazione turistica e per la presenza di insediamenti produttivi".