Nel campionato di Eccellenza si è giunti alla dodicesima giornata del girone di ritorno e, per quanto concerne le sfide che hanno visto impegnate le squadre locali, l’U.S. San Salvo porta a casa un pareggio, pur avendo avuto la voglia di vincere la sfida con la vice capolista, in trasferta a Paterno. Nel primo tempo sono gli ospiti a figurare e ad avere due buone occasioni. La prima con Triglione- gran botta in porta e salvataggio sulla linea della difesa avversaria- e la seconda con Antenucci che colpisce il palo. Nella ripresa c’è più equilibrio tra le due squadre e non si sblocca il risultato. Triplice fischio ed un punto a testa. I sansalvesi, vista la vittoria della Renato Curi Anolana (2-1 con il Miglianico), scendono in quinta posizione. In casa Vasto Marina torna, dopo dieci sconfitte consecutive, ad esserci un pò di luce. All’Aragona i vastesi riescono ad imporsi 3 a 2 contro il Sulmona, nella partita più importante dell’anno. La ‘sfida salvezza’ vede i biancorossi andare in vantaggio al 23’ grazie alla rete di Monachetti che, servito da Cesario, al volo manda la palla in rete (1-0). Sarà l’unico gol del primo tempo. Nella ripresa, dopo dieci minuti, Cesario trova il raddoppio (2-0). Passano tre minuti ed il Sulmona si da forza e con Marini accorcia le distanze (2-1). Due minuti più tardi gli ospiti trovano incredibilmente il gol del pareggio con Casciani (2-2). Ma per il Vasto Marina non c’è da avere paura, perché Monachetti è in giornata e al 68’ firma la sua doppietta personale, rete che poi consegnerà tre punti importantissimi alla sua squadra. All’Aragona grande festa per una squadra che può così godersi una domenica pomeriggio piena di sorrisi.

Non possiamo dire lo stesso per quanto riguarda il Cupello che al comunale, dopo centoventi giorni di imbattibilità, perde 1-0 con una Vastese che deve ringraziare ancora una volta Tarquini, autore di una rete formidabile nella ripresa. Andiamo a vedere in sintesi cosa è accaduto in quel di Cupello.

La partita- I primi quarantacinque minuti del match sono caratterizzati da un sostanziale equilibrio tra le due compagini. La sfida si apre con un’occasione per Soria sulla sinistra. L’attaccante vastese viene servito da un lancio lungo e al volo tenta di metterla dentro, ma Tascione si fa trovare subito pronto e devia in angolo. Sarà l’unica azione nell’arco dei primi venti minuti, passati i quali è il Cupello a rendersi pericoloso con l’asse Quintiliani-Luciano, ma il giovane attaccante viene pescato in fuori gioco. Al 24’ Tarquini cerca di beffare Tascione fuori dai pali, ma la sua conclusione è troppo alta. Un minuto più tardi i casalinghi ci provano con una punizione di Avantaggiato e Leo è costretto ad intervenire, respingendo in angolo. Al 27’ il comunale esulta per un gol di Pendenza, ma il guardialinee alza la bandierina e la rete viene annullata. Cinque minuti più tardi Soria ha la stessa opportunità avuta nei primi minuti della gara, ma stavolta il capitano biancorosso non calibra bene. Al 41’ ci va vicino Cataruozzolo su un cross dalla destra, ma il suo aggancio non è dei migliori e la sfera esce sul fondo. Al 45’ Benedetti si fa vedere in area, servito da un cross a centro area. Il difensore rosso blu la tocca ma non trova, di poco, lo specchio della porta. Dupliche fischio e squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa la Vastese costruisce di più e all’11’ in area Tarquini trova l’aggancio, ma davanti ha un Tascione formidabile che interviene in maniera superlativa. Sugli sviluppi dell’azione Soria non sfrutta il rimpallo da buona posizione, calciando male. Al 17’ sempre del secondo tempo, Pendenza perde una grossa occasione. Sotto porta, su un cross dalla sinistra, l’attaccante del Cupello non colpisce bene il pallone che scivola in out. Al 68’ il risultato finalmente si sblocca. Tarquini riceve palla, indietreggia e carica un destro da ‘geometra’ che s’infila dove Tascione non può prenderla (0-1). Passano sette minuti ed è la conclusione di D’Ambrosio a far tremare i casalinghi. Su una punizione dal limite dell'area, il centrocampista sfiora la traversa. Passa il tempo, il fischio finale si avvicina ed il Cupello cerca in tutti i modi di pareggiare. Pendenza, però, non riesce ad essere servito come vuole. La partita si fa anche abbastanza maschia. L’arbitro fa segno che saranno cinque i minuti di recupero, durante i quali i casalinghi non riescono a trovare il pareggio. Triplice fischio e i tre punti vanno alla Vastese.

Il tabellino

Cupello Calcio-Vastese Calcio (0-0) 1-0

rete: Tarquini al 68’

Cupello Calcio: Tascione, Antenucci, Berardi (Tucci al 34’), Ligocki (Marchioli 44’), Del Bonifro, Benedetti, D’Antonio, Quintiliani M., Pendenza, Avantaggiato, Luciano (Quintiliani M. 37’); a disposizione: Capitoli, Nanni, Fiermonte, Rossi. Allenatore: Di Francesco

Vastese Calcio 1902: Leo, De Fabritiis, Stigliano, Bonuso, Giuliano, Benedetto, D’Ambrosio G., D’Ambrosio M., Tarquini (D’Adamo 45’), Soria, Cataruozzolo (Napolitano 34’); a disposizione: Antenucci, Castello, Berardi, Verna, Marchioli L. Allenatore: Vecchiotti

ammoniti: Ligocki (C), Bonuso (V)

Tutti i risultati di Eccellenza:

Cupello-Vastese 0-1

Martinsicuro-Capistrello 0-0

Montorio-Acqua e Sapone 3-1

Paterno-San Salvo 0-0

Pineto-Alba Adriatica 0-1

Renato Curi Angolana-Miglianico Calcio 2-1

Torrese-Francavilla 2-3

Vasto Marina-Sulmona 3-2

riposa: Avezzano

La classifica aggiornata

Avezzano 58

Paterno 57

Francavilla 55

RC Angolana 47

San Salvo 46

Torrese 42

Cupello 40

Vastese 39

Miglianico 38

Pineto 37

Montorio 36

Martinsicuro 32

Capistrello 30

Acqua e Sapone 27

Alba Adriatica 26

Vasto Marina 19

Sulmona 12