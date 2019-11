La scorsa settimana avevamo raccontato della domenica "speciale" trascorsa da un papà e sua figlia impegnati nel raccogliere rifiuti da un tratto di spiaggia a Vasto Marina [l'articolo]. Un semplice buon esempio di cittadinanza attiva che è diventato presto contagioso. Ieri, infatti, a Felice Abbadessa e sua figlia si sono uniti alcuni studenti della scuola media Paolucci. Il professor Nicola Terpolilli, apprezzando l'iniziativa, ha raccolto l'invito lanciato da Felice "Iniziamo una catena e fatelo anche voi", coinvolgendo così alcuni suoi alunni della classe 1ª F. Il sabato pomeriggio è stato vissuto in spiaggia dove, armati di guanti, sacchi e qualche bastone trovato sull'arenile, il gruppo ha raccolto plastica, vetro e tutti gli altri rifiuti in un tratto di 150 metri. E chissà che la prossima volta il gruppo non sia ancora più numeroso.