È stata una giornata carica di commozione quella vissuta presso la piscina comunale "Tano Croce" di San Salvo con il 1° memorial Antonio Scarpone. La Millesport ha voluto ricordare il giovane di Montecilfone scomparso un anno fa in occasione della gara regionale riservata ai diversamente abili. A rendere speciale la mattinata di gara, in cui i tanti ragazzi speciali hanno dato il massimo in vasca, un video dedicato ad Antonio da Stefania De Felice, istruttrice della Millesport che lo ha seguito negli ultimi due anni di vita. Al termine della mattinata le premiazioni degli atleti, con la presenza del sindaco Tiziana Magnacca e dell'assessore allo sport Chiacchia, oltre che dei genitori e della sorella di Antonio Scarpone.

Nel video le interviste all'istruttrice Stefania De Felice, ai genitori di Antonio, Bruno e Maria, e al presidente della Millesport, Gianmichele Fidelibus.