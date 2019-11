Una BCC Vasto Basket con gli uomini contati (Cordici e Antonini fermi ai box per problemi fisici), accarezza a lungo il sogno di fare l’impresa in casa della capolista del girone D, la BCC Agropoli. I campani, dopo le fatiche della Coppa Italia, hanno saputo recuperare lo svantaggio della prima metà di gara, rischiando nella seconda parte della sfida anche gli uomini acciaccati, e alla fine hanno conquistato la 20ª vittoria della stagione. Il punteggio finale di 74-52 punisce oltremisura i vastesi ed è frutto degli appena 12 punti messi a segno nella seconda metà di gara, quando i padroni di casa hanno mandato in campo tutti i loro uomini migliori che alla fine hanno fatto la differenza. Ma una sconfitta in casa della capolista ci sta, soprattutto dopo aver centrato l'obiettivo di stagione. Domenica prossima, nella sfida interna con il Maddaloni, i biancorossi avranno l'occasione di rifarsi.

La cronaca. Parte subito bene la BCC Vasto Basket che, con i canestri di Dipierro e Durini, piazza un mini-break da 4-0. La capolista reagisce subito e trova il pari, ma i biancorossi non sembrano per nulla intimoriti dagli avversari e rispondono colpo su colpo fino alla tripla di Lagioia che chiude il primo quarto sul 16-14 per la formazione vastese. Si riparte ed è Di Tizio ad allungare ancora (14-18), trovando la pronta risposta dell’Agropoli con Romani che infila una tripla e il tiro libero aggiuntivo. Ma i biancorossi sembrano avere una marcia in più e allungano fino al +9, con i cinque punti di fila di Martelli e il canestro di Mirone (25-34). Un vantaggio che cresce ancora, nonostante i molti tentativi dei padroni di casa di ricucire il distacco, e si assesta sul +11 con cui le due squadre tornano negli spogliatoi.

Al rientro in campo i campani spingono forte sull’acceleratore nel tentativo di ricucire e la missione riesce a metà gara quando Serino mette a segno canestro e tiro libero aggiuntivo per il 42 pari. L’Agropoli torna avanti con la tripla che vale il 45-42 mentre la BCC Vasto Basket sembra essere in trance, con appena 2 punti messi a segno nel parziale. I padroni di casa sembrano ormai avere in mano il pallino del gioco e si portano sul +3 con la schiacciata di Molinaro mentre Lagioia, nell’azione successiva, commette il quarto fallo e va a sedersi in panchina. Il terzo quarto finisce sul 49-46, con l’Agropoli capace di chiudere con un parziale di 20-6. Lo svantaggio dei biancorossi cresce all’inizio dell’ultimo parziale e si fa consistente con il +10 a 6 minuti e mezzo dal termine. La BCC Vasto Basket perde Mirone per il quinto fallo commesso a 6 minuti e mezzo dalla fine. L'Agropoli dilaga, portando il suo vantaggio sul +17, con gli uomini di coach Di Salvatore che non riescono a trovare più la via del canestro. Finisce 74-52 con i biancorossi che nel terzo e ultimo quarto hanno segnato appena 12 punti contro i 45 dei padroni di casa. La squadra del presidente Spadaccini, già certa della permanenza in serie B, domenica prossima ospiterà il San Michele Maddaoloni al PalaBCC.

BCC Agropoli - BCC Vasto Basket 74-52

BCC Agropoli: Parrillo 17, Romano 18, Molinaro 10, Iurato 0, Borrelli 3, Serino 10, Spinelli 4, Di Lascio 2, Palma 0, Birindelli 10. Coach: Paternoster

BCC Vasto Basket: Dipierro 5, Di Tizio 11, Durini 5, Lagioia 11, Mirone 11, Antonini ne, Ierbs 0, Menna 0, Martelli 9, Cordici ne. Coach: Di Salvatore