È stato Andrea Iannone il più veloce di tutti nella prima giornata di test della MotoGp in Qatar. Sul circuito di Losail, dove tra meno di quindici giorni prenderà il via la stagione 2015, il pilota vastese è sceso in pista con la sua nuova Desmosedici GP15, con cui ha compiuto ben 50 giri. Tanto lavoro e, nella trentesima tornata, ha strappato un miglior crono in 1’55”265, piazzandosi nella classifica di giornata davanti al compagno di squadra e al campione del mondo Marc Marquez, distanziato di quasi 3 decimi. Una Ducati in grande crescita, quindi, che può contare anche sul lavoro del collaudatore Michele Pirro, oltre che dei due piloti ufficiali, così da presentarsi al meglio ai nastri di partenza del campionato.

Soddisfatto, e non poteva essere altrimenti, Andrea Iannone. "Sicuramente è stata una prima giornata positiva, e stiamo conoscendo sempre di più la Desmosedici GP15 e le sue reazioni. Oggi abbiamo svolto tutto il programma che avevamo stabilito all’inizio della giornata e siamo riusciti a provare tutto quello che dovevamo. Adesso i nostri ingegneri avranno maggiori informazioni per poter valutare la situazione".

Dopo le buone prestazioni nei test di Sepang, il pilota vastese si sta confermando in ottima forma e già con un buon feeling con la nuova moto. Un buon avvio di stagione contando di poter replicare quanto di buono fatto fin'ora anche quando ci sarà da fare sul serio. Intanto si gode le soddisfazioni dei test."Siamo stati sempre veloci - ha commentato a fine sessione- ed io sono contento perché stiamo migliorando ogni volta che scendiamo in pista”.