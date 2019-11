Una grande domenica mattina per la Vastese Calcio a 5 che, con forza, grinta e cuore, reisce a battere la capolista Paul Merson C5 per 5-4 grazie al gol vittoria su punizione firmato da ‘bomber’ Cocchini nell’ultimo minuto di gioco. Un successo, quello dei biancorossi, che rovina la festa agli ospiti -in caso di vittoria avrebbero vinto il campionato con due giornate di anticipo. Ed invece la stagione è ancora aperta. Il distacco tra le due compagini si accorcia. Attualmente è di cinque punti, ma i vastesi hanno una partita in meno, non essendosi ancora riposati un turno a differenza del Paglieta. Alla capolista servirà un’altra vittoria per festeggiare, mentre Cocchini e compagni non possono sbagliare. È difficile, ma non impossibile.

La partita- Il primo sussulto della gara è dei casalinghi ed arriva al primo minuto, quando Sputore rinvia lungo per Cocchini e quest’ultimo trova la palla, ma non la porta. Due minuti più tardi gli ospiti passano in vantaggio con Mastrangelo che con un dribbling vincente scaglia la palla in porta. Passano altri due minuti e l’arbitro assegna una punizione sulla sinistra per i casalinghi. Alla battuta Scafetta la da a Mileno quest’ultimo inventa un passaggio filtrante in area per Cocchini che realizza il gol del pareggio (1-1). Al decimo i vastesi raddoppiano con capitan Scafetta che di testa- a porta vuota dopo che Cocchini aveva superato tutti compreso il portiere avversario- la mette dentro (2-1). Gli ospiti rispondono al 13’ con un guizzo in attacco prontamente bloccato dal richiamo di Sputore. Un minuto più tardi D’Adamo in due occasioni consecutive sfiora la rete, ma le sue due conclusioni sono troppo deboli. Ancora Vastese avanti al 17’ con Mileno che calcia in porta, Cervettiero risponde, poi fa lo stesso su un rimpallo Scafetta, ma il portiere avversario è bravissimo ad allontanare il pericolo. Al 24’ Cocchini s’infola in contropiede, supera il portiere in uscita ma la sua conclusione esce di un soffio out. Al 26’ arriva il terzo gol biancorosso firmato da Cocchini che dalla sinistra calcia, segna ed esulta (3-1). Nell’ultimo minuto di gioco del primo tempo la Vastese commette il suo sesto fallo di squadra ed il Paul Merson può così battere il rigore. Sputore vieta all’avversario di segnare ed arriva il duplice fischio. Squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa gli ospiti si fanno forza e suonano alla carica. Il gol che riapre il match porta la firma al 33’ di Di Nucci (3-2). Cinque minuti più tardi ancora gli ospiti in gol stavolta con Busin, aiutato da una deviazione sfortunata di Spadaccini (3-3). Cambia provvisoriamente l’inerzia del match al 51’, quando Micello fa esplodere la sua panchina in un’esultanza che sembra essere- e in quel momento così pareva- quella della vittoria di un campionato (3-4). Ma finito, come qualcuno ricorda, si dice alla fine. Negli ultimi tre minuti della gara Cocchini si prende sulle spalle la squadra e realizza di forza prima il gol del pareggio (4-4)al 57’e poi, nell’ultimo minuto di gioco, si prende la responsabilità di battere una punizione da una buonissima posizione. Il pivot vastese prende la rincorsa e a botta sicura infila la palla dove Cervettiero non può arrivare (5-4). La panchina dei padroni di casa esplode in un’esultanza che contagia tutti. Nei due minuti di recupero la capolista non riesce a pareggiare ed arriva il fischio finale. Abbracci, sorrisi e tanti applausi per una super Vastese che rovina la festa del Paul Merson che ora dovranno vincere l’ultima partita di campionato a tutti i costi, qualora la vastese vinca entrambe le sfide in programma per le prossime due settimane.

I tabellini

Vastese Calcio: Sputore, Bozzelli, D’Adamo, Spadaccini, Mileno, Romagnoli, Valentini, Cocchini, Scafetta (K), RuggieroCassone. Allenatore: Porfirio Giampaolo

Paul Merson C5: Cervettiero (K), MAstrodomenico, Di Matteo, Di Nucci, Di Giulio, Lombardi, Russo, Micello, Busin, Coccia, Giuliani, Di Lallo

ammoniti: Cocchini, Scafetta (V); Mastrodomenico, Busin, Di Matteo, Russo (P)