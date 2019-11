Un altro weekend è terminato ed in Prima, Seconda e Terza categoria le formazioni hanno disputato un turno di campionato ricco di sfide importanti. Partiamo dalla Prima categoria. Per i ragazzi dell’Incoronata Calcio Vasto arriva l’undicesima sconfitta stagionale, rimediata questo pomeriggio tra le proprie mura contro il Fresa Calcio. Per i vastesi in gol Bevilacqua, mentre per gli ospiti Vasiu e Delle Donne. Dalla parte bassa della classifica arrivano buone notizie per il Real San Giacomo che conquista i tre punti nel derby contro lo Scerni in casa (2-0). Nel big match tra il Guastameroli ed il Palombaro, le due compagini si fanno del male a vicenda pareggiando 1-1. Il Casalabordino continua a vincere e non vuole smettere, confermandosi capolista indiscussa (ora a più otto dalle inseguitrici), passando 1-0 sul campo del Paglieta. Una vittoria con lo stesso risultato (1-0) anche per lo Sporting San Salvo contro il Roccaspinalveti in casa. Infine vince e non di poco il Real Montazzoli, battendo 4-0 il Trigno Celenza. Nell’anticipo di ieri il Monteodorisio di mister Ascatigno si è imposto 1-0 in trasferta contro (leggi l'articolo) la Marcianese.

Tutti i risultati di Prima categoria:

Casolana-Spal Lanciano 2-0

Guastameroli-Palombaro 1-1

Incoronata Calcio Vasto-Fresa Calcio 1-2

Marcianese-Monteodorisio 0-1

Paglieta-Casalbordino 0-1

Real Montazzoli-Trigno Celenza 4-0

Real San Giacomo-Scerni 2-0

Sporting San Salvo-Roccaspinalveti 1-0

La classifica aggiornata

Casalbordino 49

Real Montazzoli 42

Palombaro 42

Monteodorisio 42

Guastameroli 35

Fresa Calcio 35

Marcianese 32

Trigno Celenza 32

Sporting San Salvo 30

Casolana 30

Spal Lanciano 27

Roccaspinalveti 25

Scerni 25

Real San Giacomo 22

Incoronata Calcio Vasto 16

Paglieta 13

In Seconda categoria, ieri sera (leggi l'artciolo) il Montalfano ha superato senza troppi problemi il Carunchio, ormai quasi destinato a retrocedere, grazie alla tripletta vincente di Zara (3-0). Oggi, però, non è arrivata la sicurezza matematica del primo posto, perché il Gissi sul campo del Mario Tano è riuscita a non fare passi falsi e ad imporsi 0-1. Stesso risultato a favore del Piazzano sul campo dell’Odorisiana (0-1), mentre è finita a reti inviolate la sfida tra il Castelfrentano ed il Fossacesia (0-0).Pareggia in trasferta il San Buono che perde punti rispetto alla vice capolista Gissi, contro un Real Montalfano a cui il pareggio non è che gli va così comodo. Torna finalmente alla vittoria il Real Porta Palazzo sul Mario Turdo (1-0) grazie alla rete di Russo, mentre il Villa Scorciosa tra le proprie mura viene superato per 2-0 dal New Archi Perano.

Tutti i risultati di Seconda categoria:

Carunchio-Montalfano 0-2

Castelfrentano-Fossacesia 0-0

Mario Tano-Gissi 0-1

Odorisiana-Piazzano 0-1

Real Montalfano-San Buono 1-1

Real Porta Palazzo-Maro Turdo 1-0

Villa Scorciosa-New Archi Perano 0-2

La classifica aggiornata

Montalfano 55

Gissi 39

San Buono 36

New Archi PErano 36

Piazzano 34

Mario Tano 33

Odorisiana 27

Fossacesia 26

Villa Scorciosa 23

Mario Turdo 23

Real Porta Palazzo 20

Castelfrentano 15

Carunchio 7

Dopo l'anticipo del sabato (leggi l'articolo) tra il Vasto Calcio ed il Lentella (2-2), questo pomeriggio in Terza categoria il Real Carpineto Sinello ha ottenuto un altro successo, riuscendo a battere 5-3 la compagine dello Sporting Vasto. Buone notizie anche per la Virtus Tuffillo che i trasferta a Pollutri s’impone 2-1 sui casalinghi grazie alle reti di Berardi e Caldarelli. Pareggio senza gol, invece, quello tra la Sangiovannese ed il Real Cupello (0-0), stesso esito ma con due gol a testa per il Real Liscia ed i Lupi Marini (2-2). Non si è giocata la sfida tra la Dinamo Roccaspinalveti e Casalanguida , rinviata causa neve.

Tutti i risultati di Terza categoria

Dinamo Roccaspinalveti - Casalanguida (rinviata)

Vasto - Lentella 2-2

Real Liscia - Lupi Marini 2-2

Sangiovannese - Real Cupello 0-0

Real Carpineto Sinello - Sporting Vasto 5-3

Pollutri - Virtus Tufillo 1-2

turno di riposo: Guilmi

La classifica aggiornata

Real Carpineto Sinello 42

Sangiovannese 39

Vasto 35

Casalanguida 31

Lentella 31

Virtus Tufillo 29

Real Cupello 25

Dinamo Roccaspinalveti 22

Guilmi 19

Pollutri 14

Sporting Vasto 11

Lupi Marini 11

Real Liscia 8