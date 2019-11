Nella prima gara della fase ad orologio, gli Amici del Basket San Salvo ricevono la decima sconfitta stagionale sul campo del Magic basket Chieti. I nero verdi sono riusciti a portarsi il match battendo 76-65 la compagine sansalvese. La prossima settimana i ragazzi di coach Linda Ialacci saranno di scena in quel di San Salvo, davanti al proprio pubblico, per affrontare il Nuovo basket Aquilano e riportarsi sulla ‘retta via’.

Un match molto equilibrato nei primi due quarti, quello conteso ieri dalle due formazioni, in cui il buon lavoro difensivo di Pasquini su Salvatore (solo 2 punti a fine gara), limita le realizzazioni di quest’ultimo. In attacco gli Amici del basket si affidano ad Assogna (miglior realizzatore della gara, 21 punti per lui) eCelenza (13 punti), mentre non possono contare, come altre volte è accaduto, sul contributo in termini di canestri di Borromeo (6 punti)-ieri sera sottotono così come Pappacena (2 punti). I padroni di casa con i vari D’Alessandro (11 punti), Di Falco (15 punti), Di Biase (12 punti), Italiano (11 punti), Ponziani (13 punti) ed Alba (10 punti), nel terzo periodo allungano il passo, realizzando un parziale di 20-16. Gli ospiti rientrano in campo dopo la pausa lunga con poca cattiveria agonistica ed il periodo si chiude con i casalinghi avanti (57-52). Nell’ultima frazione di gioco Assogna e compagni reagiscono e cercano di riaprire la partita. Ad un minuto dalla fine Celenza realizza il canestro del meno uno, ma questo non gli viene convalidato perché secondo la coppia arbitrale il suo tiro è arrivato dopo lo scadere dei ventiquattro secondi. Gli ospiti non ci stanno e si innervosiscono, non trovando la giusta lucidità per poter provare comunque a riportarsi avanti. Arriva il suono della sirena e la Magic Chieti fa sua la gara, vincendo 76-65.

Per quanto riguarda la classifica, aspettando di conoscere gli altri risultati dai campi, gli Amici del basket San Salvo questo pomeriggio dovranno fare il tifo per il Basketball Teramo che in casa affronterà il Nova basket Campli, compagine con gli stessi punti in classifica dei sansalvesi. Il Magic basket Chieti, invece, si attesta al secondo posto, dietro l’Airino Termoli. A fine gara coach Ialacci ha ribadito: “Dobbiamo trovare maggiore continuità nei nostri giochi in attacco ed è su questo che intendo lavorare in settimana, cercando di superare alcuni gap offensivi”.

I Tabellini 76-65

Magic Basket Chieti: D'Alessandro 11, Nasuti , Di Falco 15, Sctoti 2, Di Baise 12, Italiano 11, Del Grosso 1, Di Matteo , Ponziani 13, Pacchioli , Alba 10, Salvatore 2. All. Bonvecchio

Amici del Basket San Salvo: Tenishi , Koshena S. , Borromeo 6, Pappacena 2, Biasone 10, Di Blasio 9, Koshena E. , Pasquini 3, Assogna 21, Celenza 13. All. Ialacci

Parziali: 16-17, 21-19, 20-16, 19-13