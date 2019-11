Con Roberto Catalano e Daniela Bignone si apre a Vasto l'11ª settimana nazionale di azione contro il razzismo. Ieri sera, nella pinacoteca di palazzo d'Avalos, hanno raccontato le loro esperienze di vita che li ha portati a trascorrere rispettivamente 30 anni in India e 23 in Pakistan. L'incontro, aperto dai saluti dell'assessore Anna Suriani e dell'Imam di Teramo, e chiuso dal messaggio del sindaco Lapenna, è stato organizzato dal Tavolo per il dialogo interreligioso, dall'associazione Adriatica per gli immigrati e dal movimento dei Focolari. Dopo l'introduzione di Benedetta Ferrone e Hamid Hafdi, Catalano e Bignone hanno raccontato il loro percorso di vita, tra accoglienza e paure, solidarietà e accetazione. L'incontro con culture profondamente diverse da quella italiana e occidentale in genere ha profondamente segnato la loro vita, portandoli oggi a porsi con occhi diversi nei confronti del mondo che li circonda.

Al termine dell'incontro abbiamo intervistato Roberto Catalano e Daniela Bignone.