Erano da poco passate le 22 quando i residenti del condominio 'Marchesani', in via Marchesani a Vasto, si sono ritrovati improvvisamente senza corrente elettrica e con un acre odore di bruciato che proveniva dalle scale. Molti di loro sono scesi in strada e hanno dato l'allarme. Il fumo proveniva dal locale contatori del condominio. I vigili del fuoco del distaccamento di Vasto sono intervenuti con gli estintori ed è stato necessario posizionare una ventola per eliminare il fumo nero che aveva riempito il piano dei garage. Ad andare in fumo sono stati i salvavita dell'impianto elettrico. In tutta la zona, compresa tra via Madonna dell'Asilo, via delle Croci e la circonvallazione, sono tanti i palazzi rimasti al buio. Potrebbe quindi essere stato un guasto alla rete elettrica ad aver provocato l'incendio dei salvavita del condominio di via Marchesani.

Allarmati dal fumo molti dei residenti sono scesi in strada. Superata la fase della paura per l'episodio accaduto è subentrata la preoccupazione circa la fornitura di energia elettrica. Mentre nei condomini della zona rimasti al buio è tornata presto una situazione di normalità, per i residenti di via Marchesani (visti i danni riportati dai contatori andati in fumo) servirà più tempo per poter riavere la corrente nelle abitazioni.