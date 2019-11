Una ventitreesima giornata ricca di sfide importanti, ci aspetta per quanto riguarda il girone B del campionato di Prima categoria. Al comando della classifica, nelle ultime tre giornate, siede il Casalbordino a quota 46 punti, con un distacco di cinque punti dal Palombaro (il quale però deve recuperare ancora una partita). I casalesi questo weekend avranno una buona possibilità di allungare la striscia delle vittorie (sino ad oggi 14) contro l’ultima in classifica, il Paglieta, reduce da un pareggio con la Spal Lanciano (1-1). Quest’ultima, invece, andrà in trasferta per affrontare la Casolana, compagine con due punti in più dei lancianesi (ma con una partita in meno) che cercherà di a siglare il sorpasso (momentaneo). Per la vice capolista Palombaro, trasferta insidiosa in quel di Guastameroli, quinta forza del girone e formazione che non regala niente, reduce dall’abbondante vittoria contro l’Incoronata Calcio Vasto (6-1). Proprio l’Incoronata, dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa, ha annunciato il silenzio stampa dovuto, come la stessa nota conferma, dalla ‘mancanza di rispetto di alcuni giornalisti, e non solo, che senza conoscere la realtà amichevole dell’Incoronata Calcio Vasto, si permettono di dare giudizi a massima diffusione, umiliando i ragazzi che stanno affrontando un campionato di Prima categoria, confrontandosi con società molto diverse e dalle capacità del tutto differenti’. Per queste ragioni, i vastesi si sono chiusi in un silenzio che non si sa quanto durerà e se porterà vantaggi a Smiles e compagni, in difficoltà e con la volontà di fuggire almeno dallo spettro retrocessione che dista tre punti. Ma anche questa settimana non sarà facile fare risultato, perché a Vasto arriverà il Fresa Calcio, formazione sesta in classifica e in piena lotta playoff. Dalla trasferta di questo pomeriggio a Lanciano contro il Marcianese, inizia il periodo degli ‘scontri diretti’ per il Monteodorisio. I ragazzi di mister Ascatigno in questo periodo stanno davvero dimostrando di poter dare del filo da torcere alle ‘big’, trovando vittorie su vittorie ed una posizione in classifica che ha il profumo dei playoff (quarti a 39 punti). Vincere con la Marcianese, però, non sarà facile, così come con le prossime avversarie (Real Montazzoli, Guastameroli, Palombaro e Trigno Celenza). In queste sfide Madonna e compagni si giocheranno un’intera stagione, fatta di molti sorrisi sin’ora. Per quanto riguarda, invece, la parte bassa della classifica, questa settimana il Real San Giacomo (22 punti) ospiterà tra le proprie mura lo Scerni (22 punti) nella sfida-salvezza. Inoltre lo Sporting San Salvo in casa se la vedrà con il Roccaspinalveti, mentre il Real Montazzoli sfiderà in casa il Trigno Celenza.

Tutte le sfide di Prima categoria:

Casolana-Spal Lanciano

Guastameroli-Palombaro

Incoronata Calcio Vasto-Fresa Calcio

Marcianese-Monteodorisio

Paglieta-Casalbordino

Real Montazzoli-Trigno Celenza

Real San Giacomo-Scerni

Sporting San Salvo-Roccaspinalveti

La classifica aggiornata

Casalbordino 46

Palombaro 41

Real Montazzoli 39

Monteodorisio 39

Guastameroli 34

Fresa Calcio 32

Marcianese 30

Trigno Celenza 30

Sporting San Salvo 29

Casolana 29

Spal Lanciano 27

Roccaspinalveti 25

Scerni 22

Real San Giacomo 22

Incoronata Calcio Vasto 16

Paglieta 13

In Seconda categoria i giochi, per quanto riguarda la conquista del primato, sono praticamente fatti. Il GS Montalfano dovrà vincere altre due partite per garantirsi la promozione diretta in Prima ed il calendario agevola la squadra di mister Liberatore. Dopo il 2-1 contro il Castelfrentano di sabato scorso, i giallo verdi affronteranno l’ultima in classifica, il Carunchio 2010 al comunale di Cupello (causa impraticabilità del campo dei carunchiesi) in serata, con il fischio d’inizio alle ore 19:00. Vincere e farlo conquistando il primo dei due mattoncini da archiviare per fare festa. I carunchiesi sono reduci dal pareggio a reti inviolate contro il Real Porta Palazzo, ed oggi tenteranno di ‘fare lo scherzetto’a Di Foglio e compagni. Non sarà facile. Il Montalfano ultimamente non sta brillando, avendo avuto un calo più mentale che fisico nelle ultime partite. Ma dovrà fare il ‘penultimo sforzo’ con il Carunchio e l’ultimo la settimana prossima con il Real Porta Palazzo e poi mister Liberatore potrà sorridere. Il già citato Real Porta Palazzo, all’inseguimento di un posto nelle ‘terre sicure’ della classifica e la fuga dai playout, in casa questo weekend affronterà il Mario Turdo, formazione avanti di sei lunghezze rispetto a Trentino e compagni, cercando a tutti i costi di fare risultato. Per il Real Montalfano un turno di campionato non semplice e dall’alto grado d’importanza. In casa i rosso blu ospiteranno l’ottimo San Buono che venderà cara la pelle per cercare di ottenere una vittoria che potrebbe portare i giallo rossi al secondo posto, qualora il Gissi non riesca a fare risultato sul difficile campo del Mario Tano. Per il New Archi Perano, invece, trasferta sulla carta ‘molto fattibile’ in quel di Villa Scorciosa, con una formazione che sì si trova nella parte bassa della classifica, ma ha dimostrato di poter dar fastidio, vedi contro il Gs Montalfano (1-0). Dopo la settimana ‘ del ritiro, anzi no’ del Castelfrentano, il quale aveva paventato di volersi ritirare dal campionato, i lancianesi tornano a giocare in casa ospitando il Fossacesia, cercando di non permettere al Carunchio di accorciare le distanze (7punti di differenza tra l’ultima e la penult’ima). Infine, in quel di Monteodorisio, l’Odorisiana ospiterà l’ostico Piazzano.

Tutte le sfide di Seconda categoria:

Carunchio-Montalfano

Castelfrentano-Fossacesia

Mario Tano-Gissi

Odorisiana-Piazzano

Real Montalfano-San Buono

Real Porta Palazzo-Maro Turdo

Villa Scorciosa-New Archi Perano

La classifica aggiornata

Montalfano 52

Gissi 36

San Buono 35

New Archi PErano 33

Mario Tano 32

Piazzano 31

Odorisiana 27

Fossacesia 25

Villa Scorciosa 23

Mario Turdo 23

Real Porta Palazzo 17

Castelfrentano 14

Carunchio 7

A sette giorni dal ‘turno dei rinvii’(causa maltempo), in Terza categoria la capolista Real Carpineto Sinello potrà cercare di allungare la propria serie di vittorie ospitando lo Sporting Vasto, reduce dalla sconfitta nel derby con il Calcio Vasto, quest’ultima impegnata in casa contro il Lentella. La Dinamo Roccaspinalveti se la vedrà tra le proprie mura contro il Casalanguida, mentre il Pollutri Calcio con la Virtus Tufillo, sempre in casa. Trasfera importante per i Lupi Marini sul campo del Real Liscia e gara casalinga per la Sangiovannese contro il Real Cupello. Turno di riposo per il Gulmi.

Tutte le sfide di Terza categoria:

Dinamo Roccaspinalveti-Casalanguida

Pollutri Calcio-Virtus Tufillo

Real Carpineto Sinello-Sporting Vasto

Real Liscia-Lupi Marini

Sangiovannese-Real Cupello

Vasto Calcio-Lentella

riposa: Guilmi

La classifica aggiornata

Real Carpineto Sinello 39

Sangiovannese 38

Vasto Calcio 34

Casalanguida 31

Lentella 30

Virtus Tufillo 26

Real Cupello 24

Dinamo Roccaspinalveti 22

Guilmi 19

Pollutri 14

Sporting Vasto 11

Lupi Marini 10

Real Liscia 7