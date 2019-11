Dopo la pausa per le finali di Coppa Italia la serie B torna in campo per affrontare la 21ª giornata. Per la BCC Vasto Basket il calendario presenta una trasferta ben più che difficile. Infatti i biancorossi di coach Di Salvatore saranno di scena sul parquet della capolista del girone D, la BCC Agropoli. I campani guidano il girone con 38 punti e, nelle ultime giornate di regular season , dovranno mantenere alto il ritmo per concludere al primo posto e, allo stesso tempo, recuperare energie in vista dei playoff.

La BCC Vasto Basket, dal canto suo, conquistata la matematica permanenza in serie B e avendo ormai fuori dalla portata l’accesso tra le prime 8, a meno di colpi di scena nel girone, può affrontare queste ultime giornata con una maggiore serenità e provando a centrare qualche altra vittoria, magari di prestigio. In ogni caso il pronostico pende a favore dei padroni di casa che, in tutta la stagione, hanno perso solo due volte. All’andata l’Agropoli si impose al PalaBCC per 85-56, compito di Ierbs e compagni sarà quello di contenere l’attacco avversario con una buona prova difensiva e poi pensare che nessuna sfida è persa in partenza. Per rivedere i biancorossi sul parquet del palazzetto di via dei Conti Ricci bisognerà poi attendere domenica 22 marzo, quando ci sarà la sfida con il San MIchele Maddaloni.