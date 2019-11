Al tavolo tecnico convocato, a seguito dei disastrosi eventi metereologici dei giorni scorsi, dal sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che si è svolto questa mattina presso la sede municipale, erano presenti - oltre al sindaco - Eugenio Spadano, presidente del Consiglio comunale, Dante Di Zillo per l'Anas Compartimento dell'Aquila, Carlo Fiore per il Consorzio di Bonifica Sud, Mario Olivieri, consigliere regionale in rappresentanza della Presidenza della Regione Abruzzo, Vinicio Di Marco in rappresentanza dell'assessorato regionale all'Agricoltura, Franco Masciulli, responsabile dell'Ufficio tecnico Comune di San Salvo. Seppur invitata, però, assente la Provincia di Chieti.

Il sindaco ha ricordato come "i fenomeni accaduti lo scorso 5 marzo impongono interventi urgenti sul torrente Buonanotte, mentre mancano la pianificazione e l’attivazione d’interventi strutturali atti a prevenire nuovi fenomeni di esondazione".

Come spiegato dagli uffici comunali, "le parti convocate hanno così concordato l’impegno urgente e immediato da parte del Consorzio di Bonifica alla rimozione delle ostruzioni più evidenti del canale e al ripristino del flusso normale dell’acqua; è stato richiesto di procedere alla redazione del progetto di manutenzione strutturale investendo la Regione per il reperimento di fondi e nel contempo è stato richiesto l’impegno a convocare nel più breve tempo possibile un tavolo tecnico operativo per analizzare e successivamente finanziare progetti futuri del Consorzio di bonifica. È stato infine chiesto all'Anas di provvedere alla pulizia dei canali di salvaguardia nel tratto della SS16 compreso tra il torrente Buonanotte e Fosso Molino facendosi parte attiva per il ripristino integrale della condotta che collega la SS16 con il fosso Poseidon".