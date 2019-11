Nella ventiseiesima giornata del campionato di serie C1, l’All Games San Salvo riceve una pesante sconfitta casalinga contro una formazione, c’è da dirlo, di alti livelli, il Real Dem Pescara. Gli ospiti sono riusciti ad imporsi per 7 a 2, nonostante una partenza così così che ha visto i padroni di casa passare momentaneamente in vantaggio con Perazzoli. Arrivano brutte notizie guardando la classifica ed i risultati dagli altri campi. Con la vittoria in trasferta del Maco L’aquila (3-4 con il Celtic Chieti), i sansalvesi scendono in zona playout, pur avendo gli stessi punti (29) degli aquilani e dell’Es Chieti (avanti in classifica per gli scontri diretti). Oggi Di Ghionno e compagni si sono dovuti arrendere ad una squadra tecnicamente più forte e che rimane al comando della classifica con 62 punti e solo quattro sconfitte collezionate (negli scontri diretti). La prossima settimana i bianco blu affronteranno in trasferta il Tollo 2008 e non potranno commettere passi falsi. L’imperativo è chiaro e d’obbligo: si dovrà vincere.

La partita- Il risultato si sblocca dopo pochi minuti e va a favore dei casalinghi che, con la rete di Perazzoli, si portano sull’1-0. Dopo un avvio non dei migliori dei pescaresi, allo scoccare del quarto d’ora di gioco, i bianco celesti iniziano a macinare un gioco fatto di passaggi rapidi e di una circolazione di palla che incanta. Al 17’ il tiro di Repetto viene respinto senza troppi problemi dai difensori di casa. L’All Games chiama timeout perché si accorge che il Pescara inizia a fare sul serio. Tornati in campo, Di Nardo sventa un insidiosa incursione degli avversari, salvando i suoi dalla rete del pareggio , rinviando la sfera lontano dalla linea di porta. Al 22’ la Real Dem riesce a pareggiare i conti. Un uno due da manuale tra Della Rocca e Alves permette a quest’ultimo di trovare lo specchio della porta (1-1). Un minuto più tardi ancora avanti gli ospiti con Repetto che serve Della Rocca, quest’ultimo di poco non centra la porta. Al 27’ arriva il raddoppio del Pescara. Della Matrice carica una sassata che s’infila nell’angolino destro del palo (1-2). L’appena entrato Tumini, successivamente ci prova dalla distanza, ma Spitilli spegne le sue speranze. Dall’altra parte Marionetti carica il destro e sulla parata del portiere sansalvese ci riprova, ma il suo tiro esce sul fondo del rettangolo di gioco. Nell’ultimo minuto della prima frazione di gioco, Di Ghionno ciprova dalla distanze con un tiro di forza che esce fuori. Nell’altra parte del campo Della Penna (una grande prestazione per lui nonostante i tanti gol subiti) risponde ‘presente’. Duplice fischio e squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa i pescaresi si fanno subito pericolosi con Della Rocca, ma Della Penna gli dice di no. Al 4’ minuto un sassata di Alves viene respinta in angolo da un Della Penna formidabile. Al 6’ lo stesso Alves colpisce il palo. Dopo un minuto arriva il terzo gol degli ospiti. Lo realizza Alves dal limite dell’area dopo l’attento assist di Della Rocca (1-3). Passa ancora una volta un minuto e Di Ghionno deve fare gli straordinari, salvando i suoi da un altro pericolo, per poi caricare il destro dalla fascia sinistra che però non trova la porta. Due minuti più tardi un cross al centro dell’area sansalvese favorisce l’incursione di Alves, ma quest’ultimo non deve fare niente perché Di Nardo sfortunatamente manda la palla in porta, segnando un’autorete beffarda. I sansalvesi allora provano il tutto per tutto e, come capita ormai da diverso tempo, si giocano la carta del portiere in movimento (Di Ghionno). Al 18’ della ripresa è proprio il numero 4 del San Salvo a realizzare il 2-4, servito in area dopo una buona circolazione di palla che gli ha permesso di liberarsi. Ma quella del San Salvo è solo una rete per non perdere la faccia e sette minuti più tardi Repetto trova il gol grazie all’assist formidabile di Alves che lo serve trovando un piccolo spiraglio nel muro difensivo dei padroni di casa (2-5). La Real Dem però ha ancora fame e al 28’ Marianetti colpisce il palo. Un minuto più tardi l’asse Alves-Marianetti permette a quest’ultimo di siglare la sestina (2-6). I sansalvesi continuano a giocare e vanno vicino al gol con Di Nardo, fermato dall’ottimo intervento in allungo di Spitilli. Nell’ultimo minuto di gioco il buon lavoro di Marionetti paga ed il Real Dem trova la rete del definitivo 7-2. Nulla da aggiungere: triplice fischio ed i tre punti vanno alla capolista, una squadra di categoria superiore.

Tutti i risultati della ventiseiesima giornata:

Es Chieti-Civitella Sicurezza Pro 0-7

F.lli Cambise-Gymnasium Audax Hatria 4-2

Celtic Chieti-Maco L’Aquila 3-4

Atletico Lanciano-Minerva 0-2

All Games San Salvo-Real Dem 2-7

C.U.S. Teramum-Tollo 9-2

Avezzano-Real Raiano (alle 18:00)

Sagittario-Atletico Silvi (alle 18:00)

La classifica aggiornata:

Real Dem 62

Civitella Sicurezza Pro 61

Gymnasium Audax Hatria 60

F.lli Cambise 45

Atletico Silvi 44

Minerva 38

Celtic Chieti 35

Real Raiano 33

Avezzano 31

Es Chieti 29

Maco L’Aquila 29

All Games San Salvo 29

Atletico Lanciano 27

Sagittario 24

C.U.S. Teramum 17

Tollo 16