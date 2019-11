Nel campionato abruzzese di Eccellenza questa domenica scenderanno in campo, come ogni settimana, le sedici formazioni del girone, con la capolista Avezzano che osserverà un turno di riposo. Per quanto riguarda le sfide che vedranno impegnate le squadre del territorio, quella del 15 marzo sarà una giornata importantissima. Tre sono le sfide in programma. In ordine d'importanza al primo posto c’è sicuramente la trasferta dell’U.S. San Salvo a Paterno contro la seconda forza del girone, la quale ha collezionato 13 punti nelle ultime sette partite ed ha tutte le buone ragioni per cercare di ottenere i tre punti contro i ragazzi di mister Gallicchio. Il Paterno, infatti, si trova a soli due punti dall’Avezzano e, cercando di sfruttare al meglio il turno di stop dei marsicani, Bolzan e compagni vorrebbero siglare il sorpasso, vincendo contro i bianco blu. Dall’altra parte ci sarà un San Salvo agguerritissimo, con il ritrovato Marinelli che ieri ai nostri microfoni è stato abbastanza chiaro: ‘andiamo a Paterno per vincere perché crediamo fortemente nella possibilità di ottenere un posto nei playoff’. Il capitano bianco blu è consapevole che a Paterno lui ed si suoi compagni dovranno fare la ‘partita della vita’ perché c’è bisogno di una vittoria che tranquillizzi ambiente e tifosi. Dopo una stagione sin qui davvero positiva, buttare il lavoro di un anno sarebbe davvero un peccato. Il problema, però, è che di fronte i sansalvesi troveranno il miglior reparto difensivo ed il terzo miglior attacco del girone. Al termine dei novanta minuti, da Paterno arriveranno notizie importanti sul destino di entrambe le formazioni.

Al secondo posto, in un’ipotetica classifica d’importanza tra le tre sfide in programma per le squadre locali, siede il Vasto Marina che all’Aragona si gioca l’ultima carta per comprendere se è ancora il caso di parlare di salvezza oppure no. Dopo dieci sconfitte consecutive, l’arrivo in panchina di mister Cesario ed il pareggio casalingo (0-0) del Sulmona mercoledì sul Capistrello (recupero della sfida non giocatasi domenica scorsa causa neve), i vastesi dovranno avere un solo obiettivo: vincere. Senza fare conti, senza utilizzare i ‘se’ oppure i ‘ma’. La compagine biancorossa non deve e non può avere altre speranze, se non quella di festeggiare con i tre punti. Il Sulmona, dalla sua parte, porta con se tante motivazioni, soprattutto dopo le accuse pesanti rivolte alla società del presidente Pasquale Cirulli riguardo alla vittoria a tavolino contro la Vastese. Le due squadre si affronteranno a viso aperto, senza esclusioni di colpi e con lo spirito di chi è consapevole che la salvezza passa anche soprattutto dalla gara dell’Aragona.

Infine c’è la contesa del comunale di Cupello dove mister Di Francesco ed i suoi ospiteranno la Vastese di mister Vecchiotti. Da una parte, in casa Cupello Calcio, c’è bisogno di capire se il ‘sogno playoff’ potrà divenire realtà (magari ottenendo almeno 4 punti nelle prossime due sfide, Vastese domani e Avezzano nel prossimo turno). Dall’altra, sponda Vastese Calcio, sulla carta non ci sono obiettivi. Sulla carta, fate attenzione, perché i biancorossi da ormai più di un mese giocano un buon calcio, fatto di grinta, aggressività ed una buona circolazione di palla, ma con qualche problemino nel concretizzare le azioni da gol (nella sfida con il Montorio i vastesi avrebbero potuto segnare almeno tre reti). Soria e compagni non hanno intenzione di fare regali. Per quanto riguarda le altre sfide in programma, il Martinsicuro in casa affronterà il Capistello, l’Acqua e Sapone farà visita al Montorio, il Pineto ospiterà l’Alba Adriatica, la Renato Curi Angolana il Miglianico Calcio ed il Francavilla giocherà con il coltello trai denti in casa della Torrese. Con queste premesse e guardando al valore della posta in palio, la giornata di Eccellenza che ci aspetta sarà una ‘domenica di fuoco’.

Tutte le sfide di Eccellenza in programma:

Cupello-Vastese

Martinsicuro-Capistrello

Montorio-Acqua e Sapone

Paterno-San Salvo

Pineto-Alba Adriatica

Renato Curi Angolana-Miglianico Calcio

Torrese-Francavilla

Vasto Marina-Sulmona

riposa: Avezzano

La classifica aggiornata

Avezzano 58

Paterno 56

Francavilla 52

San Salvo 45

RC Angolana 44

Torrese 42

Cupello 40

Miglianico 38

Pineto 37

Vastese 36

Montorio 33

Martinsicuro 31

Capistrello 29

Acqua e Sapone 27

Alba Adriatica 23

Vasto Marina 16

Sulmona 12