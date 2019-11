Per la dodicesima volta in stagione (sesta consecutiva), sorride il Monteodorisio in trasferta a Lanciano contro il Marcianese. I ragazzi di mister Ascatigno battono 1-0 i padroni di casa grazie alla rete dell’ormai ‘bomber’ di casa Madonna. Con questa vittoria i bianco verdi salgono momentaneamente al secondo posto (42 punti) aspettando di conoscere i risultati delle sfide di domani.

Per quanto riguarda la sfida delle 15:00 in terra lancianese, nel primo tempo gli ospiti vanno vicino al gol in due occasioni. La prima è quella che ha visto protagonista D’Adamo servito da un lancio lungo che gli permette di entrare in area e, pur scontrandosi con l’estremo difensore avversario, riesce comunque a tirare, ma la palla esce di un soffio alla destra del palo. Poi è Monteferrante ad illudere i suoi compagni.Su calcio d’angolo, mischia in area ed il giocatore vastese, dopo il tiro di Colaiacovo respinto dalla difesa del Marcianese, trova una buona conclusione con un piede in area. La traiettoria è buona, ma la sfera sfiora l’incrocio dei pali ed esce fuori. Il Marcianese si fa pericoloso successivamente, quando viene servito il numero otto e quest’ultimo carica un tiro che fa tremare la retrovia ospite, ma il pallone va alto sopra la traversa. Nella ripresa al 65’ un lancio lungo indirizzato a Madonna favorisce l’incursione di quest’ultimo in area e l’attaccante vastese di sinistro la mette dove il portiere avversario non può arrivare (0-1). Al 40’ la Marcianese si fa pericolosa con un tiro di piatto che non entra in porta. Successivamente, nei minuti finali, è Ferrazzo in due occasioni ad avere trai piedi la palla del raddoppio. Prima a tu per tu con il portiere dopo essersi involato sulla fascia, e poi in pieno recupero quando però il portiere lancianese fa suo un contrasto di gioco. L’arbitro decide che può bastare così ed i tre punti vanno al Monteodorisio che almeno per questo sabato sera può ritenersi la vice capolista del girone.

Tutte le sfide di Prima categoria:

Casolana-Spal Lanciano

Guastameroli-Palombaro

Incoronata Calcio Vasto-Fresa Calcio

Marcianese-Monteodorisio 0-1

Paglieta-Casalbordino

Real Montazzoli-Trigno Celenza

Real San Giacomo-Scerni

Sporting San Salvo-Roccaspinalveti



La classifica provvisoria

Casalbordino 46

Monteodorisio 42

Palombaro 41

Real Montazzoli 39

Guastameroli 34

Fresa Calcio 32

Marcianese 30

Trigno Celenza 30

Sporting San Salvo 29

Casolana 29

Spal Lanciano 27

Roccaspinalveti 25

Scerni 22

Real San Giacomo 22

Incoronata Calcio Vasto 16

Paglieta 13

Nell’altro anticipo del sabato, gioisce il Montalfano battendo 3-0 un Carunchio che ha giocato un buon primo tempo, creando anche molto, ma che alla fine si è dovuto inchinare alla capolista. Tripletta di Zara per i gialloverdi che così salgono a quota 55 in classifica.

Prima contro ultima si affrontano nella ventunesima giornata di campionato. Si incontrano da avversari i fratelli Di Foglio, Michele (Carunchio) e Daniele (Montalfano). Primo tempo abbastanza vivace che si apre con un tiro insidioso dalla sinistra del Carunchio, partito dai piedi del giovane Marianacci D., terminato di poco alto sopra la traversa. Il Montalfano risponde all’ottavo con Spadaccini che carica con forza il destro, ma Marianacci M. c’è e devia la palla in angolo. Al 14’ si sblocca il risultato. Zara viene servito alla grande con un lancio partito da centro campo. L’attaccante con la magli numero undici si ‘fuma’ la difesa avversaria e, a tu per tu con il portiere, la infila dentro (1-0). Passano sei minuti e Marianacci D. da fuori area ci prova, ma il suo tiro è troppo alto. Due minuti dopo è ancora lui ad essere protagonista di un’occasione dei suoi. Il giovane giocatore vene servito bene in area, calibra il tiro e calcia, ma Smerilli interviene in modo tempestivo e la palla finisce in corner. Al 27’ si fa vedere Moretta con un tiro dal limite dell’area, ma il centrocampista di Carunchio non inquadra la porta. Al 40’ torna ad essere pericoloso il Montalfano con D. Di Foglio che, però, spreca e manda la sfera sul fondo del campo. Un minuto più tardi arriva il raddoppio. I giallo verdi riescono a trovare libero Zara in area e quest’ultimo non sbaglia (2-0). Lo stesso, due minuti più tardi, tenta dalla distanza di beffare Marianacci M., ma la sua conclusione non impensierisce i casalinghi. Duplice fischio e squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa i carunchiesi cercano di trovare la forza d’animo giusta per provare a riaprire la partita e al primo minuto una punizione dalla trequarti dei rossoblu costringe Smerilli ad intervenire, ancora una volta pronto e reattivo respinge il pericolo. Più spenta la partita nella seconda metà del match fino a quando, intorno al 30’, Zara realizza la rete del 3-0. L’attaccante giallo verde si dimostra concreto sotto porta e può festeggiare la sua tripletta. Passano i minuti e di occasioni da gol degne di nota nemmeno l’ombra. Il Gs Montalfano mette in campo Travaglini e cerca i tutti i modi di farlo andare in gol. Dopo i due minuti di recupero concessi dall’arbitro, arriva il triplice fischio. Ora manca l’ultimo sforzo per i ragazzi di mister Liberatore, gli ultimi tre punti per festeggiare la vittoria del campionato con quattro giornate di anticipo.

Tutte le sfide di Seconda categoria:

Carunchio-Montalfano 0-2

Castelfrentano-Fossacesia

Mario Tano-Gissi

Odorisiana-Piazzano

Real Montalfano-San Buono

Real Porta Palazzo-Maro Turdo

Villa Scorciosa-New Archi Perano

La classifica provvisoria

Montalfano 55

Gissi 36

San Buono 35

New Archi PErano 33

Mario Tano 32

Piazzano 31

Odorisiana 27

Fossacesia 25

Villa Scorciosa 23

Mario Turdo 23

Real Porta Palazzo 17

Castelfrentano 14

Carunchio 7

Infine, per quanto riguarda il campionato di Terza categoria, è finita 2-2 la sfida tra il Vasto Calcio ed il Lentella. Al 17' del primo tempo Valentini porta in vantaggio gli ospiti. Alla mezz'ora il direttore di gara assegna un calcio di rigore per i vastesi e Mancini dal dischetto non sbaglia (1-1). Nella ripresa è ancora una volta il Lentella a passare in vantaggio, stavolta grazie al gol di Marcucci. Quando mancano cinque minuti alla fine, il Vasto Calcio con Mancini (doppietta personale) agguanta il pareggio (2-2). Domani tutte le altre partite di Prima, Seconda e Terza categoria.

Tutte le sfide di Terza categoria:

Dinamo Roccaspinalveti-Casalanguida

Pollutri Calcio-Virtus Tufillo

Real Carpineto Sinello-Sporting Vasto

Real Liscia-Lupi Marini

Sangiovannese-Real Cupello

Vasto Calcio-Lentella 2-2

riposa: Guilmi

La classifica provvisoria

Real Carpineto Sinello 39

Sangiovannese 38

Vasto Calcio 35

Casalanguida 31

Lentella 31

Virtus Tufillo 26

Real Cupello 24

Dinamo Roccaspinalveti 22

Guilmi 19

Pollutri 14

Sporting Vasto 11

Lupi Marini 10

Real Liscia 7