"In seguito alle dimissioni dalla Commissione di studio sul dissesto idrogeologico dei Consiglieri Desiati e D’Alessandro (e dei supplenti Bischia, Del Prete e Montemurro), specifichiamo che alcuna commissione era stata convocata in data 12 marzo 2015 dal presidente Corrado Sabatini o dal segretario della commissione Luca Giammichele, come previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale". A rispondere ai consiglieri dimissionari della commissione di studio sul dissesto idrogeologico, i consiglieri di maggioranza Paola Cianci, Simone Lembo e Mauro Del Piano, che precisano: "Con l’approvazione del documento che istituiva tale Commissione ci siamo messi a disposizione per svolgere un lavoro di squadra insieme alle forze di opposizione. È evidente, però, che la strumentalizzazione politica anche questa volta vince su tutto, anche sulla volontà comune di approfondire la questione relativa alla situazione idrogeologica della nostra città, la quale dovrebbe essere prioritaria rispetto ai dispetti politici interni alle forze di opposizione".

Per quanto riguarda gli annunci dell'assessore Mazzocca, dalla maggioranza ribadiscono la soddisfazione circa gli stanziamenti previsti, ritenendo "inutile che queste informazioni, una volta diramate a livello regionale, vengano portate prima all’attenzione della Commissione di studio di Vasto. La motivazione delle dimissioni dei consiglieri ci appare, dunque, finalizzata ad un becero ostruzionismo politico".

"Siamo disposti a continuare a lavorare con le forze di opposizione - concludono i consiglieri di maggioranza - solo nella misura in cui questo studio di approfondimento sarà finalizzato a rappresentare un supporto al lavoro dei tecnici, già in essere, attraverso la proposizione di idee ed input e, non a mettere in scena un teatrino politico".