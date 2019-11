Ennesimo furto a Casalbordino in via San Sebastiano. Questa mattina, ra le 11,30 e le 12,30, approfittando dell’assenza dei residenti a lavoro, i malviventi, hanno scardinato una finestra al pian terreno, da lì sono entrati nella camera da letto dove hanno messo sottosopra tutti i vestiti presenti nell’armadio e nei cassettoni, poi sono transitati in cucina dove hanno tolto dal muro alcuni quadri, alla ricerca della cassaforte che non c’è. Nei cassetti i ladri hanno trovato la somma di 300 euro che hanno portato via.

Da indiscrezioni è stata notata una macchina utilitaria grigia sulla strada nelle vicinanze dell’abitazione con 2 uomini a bordo. Subito allertata la locale stazione dei carabinieri che si sono messi sulle tracce dei malviventi.

Enzo Dossi