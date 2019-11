Si è concretizzata ieri pomeriggio l'iniziativa di solidarietà del Lions Club Adriatica Vittoria Colonna di Vasto e dell'associazione Ricoclaun a favore del reparto di Oncologia del San Pio da Pietrelcina. I Lions hanno donato due poltrone per la sala comune del reparto. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Nicola D’Ostilio, delle infermiere, del direttore sanitario Rosanna Florio e, in diretta telefonica, del direttore del reparto Antonio Nuzzo.

L’intervento del past president del club, Guido Caravaggio, ha voluto sottolineare come nel codice etico dell’Associazione dei Lions Club sia fondamentale “donare alla comunità lavoro, tempo e denaro”. Inoltre, l’Etica lionistica inviti i soci ad “essere solidali con il prossimo offrendo compassione ai sofferenti, aiuto ai deboli e sostegno ai bisognosi”. "La partecipazione e la solidarietà - sottolinea Elio Bitritto - che i soci del Club Adriatica Vittoria Colonna, per modesta che sia, hanno voluto esprimere per il miglioramento delle condizioni dei pazienti che, a seconda del trattamento chemioterapico, devono restare 2, 3 anche 4 ore.

La sala del reparto si è arricchita anche di un televisore, donato dall'associazione Ricoclaun, che opera all'interno dell'ospedale vastese e da qualche mese è presente anche in Oncologia. Ieri c'erano le clown Aspirina, Lulù, Maghella e Paperotta, in quella che è una giornata da ricordare. Anche loro sono state accolte con affetto dal personale del reparto che, durante le loro attività, ha imparato ad apprezzarne la delicatezza nell'avvicinarsi ai pazienti e il grande spirito di servizio nel voler donare un semplice sorriso a chi soffre.