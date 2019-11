“Abbiamo appreso, dalla stampa, della presenza, nella giornata di sabato 7 marzo, dell’assessore regionale all’Ambiente Mario Mazzocca al convegno sul consumo del suolo, tenutosi a Vasto, presso la Sala Michelangelo di Palazzo d'Avalos, ed organizzato dal partito di Sinistra Ecologia e Libertà. In tale occasione, l’assessore ha rilasciato importanti dichiarazioni relative agli interventi atti a sanare la situazione creatasi, nei giardini napoletani di Palazzo D’Avalos, a seguito del cedimento del muro di sostegno degli stessi verificatosi il 24 gennaio scorso". Quattro consiglieri comunali d'opposizione, Massimo Desiati, Davide D'Alessandro, Andrea Bischia e Massimiliano Montemurro si dimettono dalla Commissione di studio sul dissesto idrogeologico. Motivo: l'intervista rilasciata dall'assessore regionale Mario Mazzocca a margine del convegno di sabato scorso. In quell'intervista, il titolare della delega all'Ambiente e alla Protezione civile ha annunciato che la Regione ha stanziato 320mila euro per ripristinare e consolidare il muraglione di contenimento dei giardini di Palazzo d'Avalos e scandito i tempi della procedura: un mese per iniziare i lavori, un altro mese per finirli.

"Manifestiamo - polemizzano i rappresentanti dell'opposizione - il nostro grave disappunto per aver avuto conoscenza dei provvedimenti approntati dalla Regione Abruzzo a mezzo stampa e, per di più, soltanto a seguito della partecipazione del rappresentante della Regione ad un convegno di partito, al quale, tra l’altro, non è stato neanche invitato a partecipare il presidente dell’organismo consiliare né, tantomeno, i suoi componenti.

La Commissione, infatti, nel suo ruolo istituzionale, aveva inserito in agenda l’effettuazione di un sopralluogo con i tecnici comunali ed aveva invitato i rappresentanti del Genio civile regionale a partecipare ad un incontro al fine di verificare lo stato dell’arte dei provvedimenti necessari. Prima che tutto ciò potesse accadere, sopravanzando il ruolo istituzionale della Commissione ed in dispregio delle funzioni che il Consiglio comunale aveva ad essa affidato, le notizie, che pur sarebbero dovute essere consegnate all’organismo di studio, sono state rese, pubblicamente, ad un partito politico che pur ha propri rappresentanti nella Commissione stessa.

Si rileva, inoltre, che, dall’insediamento della Commissione, avvenuto il 19 febbraio scorso, soltanto due sono state le sue riunioni. La terza, pur convocata per ieri, non si è svolta per mancanza del numero legale, essendo risultati presenti soltanto il presidente Corrado Sabatini ed i consiglieri Massimo Desiati e Davide D’Alessandro, in rappresentanza della minoranza.

Ciò rilevato, considerata la gravità di quanto accaduto e preso atto, nei fatti, della completa inutilità della Commissione stessa, i sottoscritti commissari, effettivi e supplenti, formalizzano le proprie dimissioni da componenti l’organismo di studio".