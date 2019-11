Per fortuna non ha fatto registrare feriti l'incidente che ha coinvolto nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14, un autobus che trasporta gli operai della Sevel, presso lo stabilimento dell'azienda, in Val di Sangro.

Diversi gli operai vastesi che stavano andando al lavoro, quando - come raccontato da uno di essi - su un'arteria della superstrada nelle immediate vicinanze della Sevel, l'autobus ha incrociato un mezzo pesante proveniente dalla corsia opposta, che con qualche sporgenza ha urtato contro il parabrezza del pullman, mandandolo in frantumi. Fortunatamente l'autista è riuscito comunque a mantenere il controllo del mezzo e a evitare il peggio.