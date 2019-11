"La Smart Community per il Vastese”, Insieme per lo sviluppo: è il tema su cui si confronteranno pubblicamente, a Vasto, venerdì 13 marzo prossimo, alle ore 17:30 presso Palazzo d’Avalos, il sindaco di Forlì e Presidente dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, Davide Drei, con i sindaci di Vasto e Tollo, rispettivamente Luciano Lapenna ed Angelo Radica, l’assessore alla programmazione economica e sanitaria della Regione Abruzzo Silvio Paolucci, il parlamentare vastese On.le Maria Amato e l’animatore dell’associazione Vastoviva, dott. Angelo Bucciarelli.

“La Smart Community per il Vastese” è la voglia di condividere un destino comune – spiega Bucciarelli -. Non solo una scelta responsabile e coraggiosa, perché tutela il futuro del nostro territorio in modo unitario senza perdere le identità municipali, ma una scelta necessaria per fare sistema. Vasto che si mette a disposizione dei comuni più piccoli dell’intero territorio per affrontare le sfide del futuro, mettendo in rete servizi, turismo, ambiente e patrimonio storico culturale. Non una nuova comunità burocratica calata dall’alto – conclude esponente di Vastoviva-, ma una voglia di trasformare culturalmente l’idea di popolo di un intero territorio che va dalla costa alla montagna”.

Hanno dato adesione di partecipazione all’iniziativa numerosi altri sindaci del territorio: Remo Bello (Casalbordino), Antonio Colonna (Carpineto sinello), Rocco D’Adamio (Dogliola) Enzia Di Iorio (Fraine), Emilio Di Lizia (Castiglione Messer Marino), Antonio Di Pietro (Pollutri), Giovanni Di Stefano (Frasagrandianaria), Nicola Filippone (San Buono), Cristina Lalla (Torrebruna), Angelo Marchione (Furci), Giuseppe Masciulli (Palmoli), Marco Monaco (Tufillo), Carlo Moro (Lentella), Luciano Piluso (Schiavi d’Abruzzo), Carlo Racciatti (Guilmi), Aurora Rossi (San Giovanni Lipioni), Donato Sabatino (Castelguidone).